REČ IGRAČA UTAKMICE: Karlik DŽons pohvalio "grobare", ali imao i poruku za kritičare (VIDEO)
Džons je ostvario dabl-dabl učinak sa 20 poena i 10 skokova.
Košarkaši Partizana pobedili su Olimpiju iz Milana rezultatom 92:76 u 1. kolu Evrolige, a igrač utakmice bio je Karlik Džons koji je imao šta da kaže kritičarima.
- Osećam se sjajno, mislim da se svi ostali tako osećaju. Bitno je startovati sezonu pobedom. Mnogi su imali svašta da kažu o nama. U prethodnim godinama smo gubili prvu utakmicu, a uvek je dobar osećaj dobro krenuti - rekao je Džons.
- Verovao sam saigračima i oni su verovali meni. Uzimao sam ono što mi je odbrana davala. Pronalazio sam otvorene saigrače kada su skupljali u odbrani. Oni veruju meni, ja verujem njima - dodao je PArtizanov igrač.
Džons je istakao koliko mu je nedostajalo da igra pred "grobarima" u Areni.
- Leto je bilo sjajno, ali sam jedva čekao da se vratim i igram za ove sjajne navijače. Energija je bila sjajna, oni su bili naš šesti igrač, kao da su bili na parketu - poručio je Karlik.
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