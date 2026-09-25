Umro prvi MVP NBA lige
Američki košarkaš Bob Petit, prvi osvajač nagrade za najkorisnijeg igrača u NBA ligi 1956. godine, preminuo je u 94. godini, saopštio je danas njegov matični univerzitet LSU.U saopštenju se navodi da je umro 23. septembra, ali uzrok smrti nije otkriven.
Nakon što je napustio univerzitet LSU svih 11 sezona u NBA ligi je proveo u Milvoki Hoksima, sa kojima je 1958. godine osvojio titulu prvaka, a dva puta je bio izabran za MVP-ja (1956. i 1959. godine).
Tokom svih 11 sezona u NBA ligi nastupao je na Ol-staru, a četiri puta je bio MVP Ol-star utakmice, što je uspeh koji je ostvario još samo legendarni igrač Los Anđeles Lejkersa Kobi Brajant.
Petit je igrao u vreme kada su NBA ligom dominirali igrači poput Vilta Čemberlena, Bila Rasela, Oskara Robertsona i Eldžina Bejlora, ali i u vreme kada NBA nije bio dostupan široj publici.
Sa 206 centimetara visine i 93 kilograma igrao je na poziciji krilnog centra, pre nego što je ta pozicija uopšte postala uobičajen deo košarkaškog rečnika.
Prvu MVP nagradu osvojio je 1956. godine, kada je prosečno beležio 25,7 poena po utakmici, dok je tri godine kasnije isto priznanje osvojio sa 29,2 poena po meču.
Penzionisao se nakon sezone 1964/65, sa prosekom od 26,4 poena i 16,2 skoka po utakmici tokom karijere. U tom trenutku je bio najbolji strelac u istoriji NBA lige sa 20.880 poena i drugi najbolji skakač sa 12.849 skokova.
U Kuću slavnih primljen je 1970. godine.
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