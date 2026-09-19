"Ovo je naš tim": Đoan Penjaroja se oglasio posle pobede Partizana
PARTIZAN je uspešno odradio genralnu probu pred početak nove košarkaške sezone. Crno-beli su na turniru "Pavlos Janakopulos" u utakmici za treće mesto pobedili Burg sa 101:77. Trener ekipe iz Beograda, Đoan Penjaroja je zadovoljan onim što su njegovi izabranici pokazali u Atini.
Španski stručnjak je najpre analizirao utakmicu protiv šampiona Evrokupa.
- Veoma je jasno da Partizan mora da se poboljša u narednim danima. Ovo je bio dobar turnir za nas. Danas smo u drugoj četvrtini igrali veoma loše u odbrani, ali je u trećoj bilo mnogo bolje. Prvi put smo odigrali dve utakmice u dva dana, ali slično nas očekuje i u Evroligi. Ovo je bilo dobro iskustvo za nas i jasno je da moramo da nastavimo da gradimo tim - rekao je Penjaroja, a preneo je "B92".
Zadovoljan je atmosferom i odnosom prema treninzima.
- Momci su imali perfektan odnos. Tokom svih ovih dana dobro su radili, atmosfera je dobra, ali moramo da se poboljšamo i igramo kvalitetniju i takmičarski ozbiljniju košarku.
Upitan je o novim igračima, ali nije želeo o tome ništa da priča.
- Svakog dana je moj odgovor isti i veoma jasan. Znamo kakva je naša situacija i ovo je naš tim. Sada prvo moramo da se odmorimo, a onda ćemo od utorka početi da se pripremamo za petak i prvu utakmicu protiv Olimpije Milano - zaključio je Penjaroja.
Partizan prvu utakmicu u novoj sezoni igra u petak od 20.45 protiv Armanija u "Beogradskoj areni" na startu Evrolige.
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