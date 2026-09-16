HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju

UDRUŽENjE HISBAS obeležilo je 14. septembra 15 godina rada i dve godine od otvaranja HISBAS centra, mesta koje danas objedinjuje savremene terapijske pristupe, rehabilitacionu tehnologiju, stručnost, edukaciju i podršku porodicama dece sa neurološkim izazovima.

Foto: Branko Starčević

Jubilej je obeležen u prostorijama Mozzart Fondacije, koja je još jednom pružila podršku radu udruženja i ustupila prostor za održavanje događaja.

HISBAS je osnovan 2011. godine kao Udruženje za hidrocefalus i spinu bifidu. Prvi koraci napravljeni su u Rehabilitacionom centru u Sokobanjskoj, gde su se roditelji okupljali kako bi razmenili iskustva, pružili jedni drugima podršku i informisali se o mogućnostima rehabilitacije svoje dece.

- Od prvih radionica i druženja za decu i roditelje, preko donatorskih večeri i brojnih humanitarnih akcija, udruženje je godinama raslo. Iskustvo stečeno kroz direktan rad sa porodicama ukazalo je na jedan od najvećih problema – nedostupnost pojedinih terapijskih pristupa, potrebu za odlascima u inostranstvo i veliko finansijsko opterećenje koje dugotrajna rehabilitacija predstavlja za porodice - istakla je potpredsednica udruženja Hisbas, Vesna Petkov.

Foto: Branko Starčević

Direktorka HISBAS Centra, Šeherzada Halimović, naglasila je:

- Kada smo pre dve godine otvorili HISBAS Centar, imali smo jasnu želju – da porodicama pružimo mesto na kojem će dobiti stručnu podršku, razumevanje i konkretne mogućnosti za napredak svoje dece. Danas, dve godine kasnije, iza nas su stotine realizovanih terapija, brojne edukacije, projekti i inicijative. Ipak, ono što nam je najvažnije jesu porodice koje su nam ukazale poverenje i svaki novi korak koji smo zajedno napravili.



Foto: Branko Starčević

Centar razvija koncept koji povezuje inovativne robotske i dokazano efikasne manuelne metode rehabilitacije, sa ciljem da deci i njihovim porodicama omogući dostupniju i sveobuhvatniju podršku. Važan korak u razvoju centra bila je donacija kompanije Gento Media, zahvaljujući kojoj je nabavljena ključna rehabilitaciona oprema. Paralelno sa ulaganjem u tehnologiju, HISBAS je ulagao i u znanje svog stručnog tima. Terapeuti su se edukovali za različite metode i tehnike, među kojima su NAMI, fascijalne tehnike, osteopatija i MNRI tehnika po Mazgutovoj.

Poseban fokus udruženja jeste dostupnost terapije porodicama kojima je ona finansijski teško dostupna. Od oktobra 2025. godine obezbeđeno je više od 300 besplatnih terapija za decu sa spina bifidom, hidrocefalusom i drugim neurološkim poremećajima.

Novi iskorak HISBAS je napravio i ove godine. Od 13. avgusta 2026. godine udruženje je dostupno za podršku kroz Benevity, globalnu mrežu koja povezuje zaposlene u kompanijama širom sveta sa organizacijama koje mogu da podrže. Time je HISBAS dobio mogućnost da svoju misiju predstavi i van granica Srbije i da kompanijama ponudi jednostavniji i transparentniji model korporativnog doniranja.

Foto: Branko Starčević

- Veliko nam je zadovoljstvo što nastavljamo saradnju sa udruženjem HISBAS i što imamo priliku da i dalje pružamo podršku njihovom radu i važnoj misiji. Dve godine Hisbas Centra, možda na prvi pogled, nisu dug vremenski period, ali kada pogledamo sve što je HISBAS za to vreme pokrenuo i ostvario, jasno je da je u te dve godine stalo mnogo ciljeva, snova, uspeha, ali pre svega podrške, razumevanja i empatije - rekla je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Ona je dodala da ovakva partnerstva imaju posebnu vrednost jer pokazuju koliko se može postići kada se podrška pretvori u konkretna dela.

Tokom 15 godina rada HISBAS je razvijao svoju misiju uz podršku brojnih pojedinaca, kompanija i institucija. Među prijateljima i partnerima udruženja posebno se izdvajaju ambasador HISBAS-a Dejan Savić, Gento Media, Fondacija Mozzart, Košarkaški savez Srbije, Banca Intesa Fondacija, Beogradska otvorena škola, Trag Fondacija, Catalis, Telekom, Ktitor, Coca-Cola, Knjaz Miloš i brojni drugi.

Foto: Branko Starčević

Danas HISBAS centar pruža razvojne i terapijske programe deci sa različitim izazovima u kretanju, učenju i pažnji, kroz individualizovan rad stručnog tima, pokret, igru, robotiku i manuelne tehnike.

Misija HISBAS-a ostaje ista – sveobuhvatna terapija kroz nauku i empatiju, uz aktivno uključivanje porodice a glavni cilj je da rehabilitacija bude dostupnija deci kojoj je najpotrebnija.