Svetog Nikolu i Novu godina slavimo uz Nikolu Jokića

Svi ljubitelji NBA košarke u našoj zemlji dočekali su vesti koje su ih potpuno oduševile.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Krohn

Ove sezone nećete morati da navijate alarme u tri ujutru niti da pijete litre kafe, jer će najbolji košarkaš planete, Nikola Jokić, odigrati čak 12 utakmica u idealnim evropskim terminima – pre ponoći po našem vremenu!

Apsolutni šlaga na torti biće novogodišnja noć (31. decembar). Baš u trenutku kada se Srbija bude spremala za ulazak u novu 2027. godinu, Somborac će od 22 časa izaći na parket protiv starog dužnika Minesote, što garantuje nezaboravan doček uz košarkaške čarolije.

Kalendar za uživanje: Kada gledamo Nikolu na miru?

Praznični i zimski maraton donosi prave košarkaške poslastice, a rane termine otvara duel sa Indijanom već početkom novembra:

7. novembar (23:00): Denver – Indijana



2. januar (23:00): Denver – Njujork3. januar (23:00): Denver – Detroit9. januar (23:00): Denver – Klivlend30. januar (21:00): Denver – Oklahoma

Najveći balkanski i evropski derbiji u udarnom vremenu

Februar i mart biće u znaku velikih okršaja sa dobro poznatim licima sa ovih prostora i najvećim zvezdama današnjice:

7. februar (21:00): Denver – Atlanta

14. februar (20:00): Denver – Hjuston (Veliki duel protiv Bogdana Bogdanovića)

28. februar (19:00): Denver – San Antonio (Sudar evropskih divova: Jokić protiv Viktora Vembanjame)

7. mart (21:30): Denver – Minesota

21. mart (23:00): Majami – Denver (Jokić ide na noge Nikoli Joviću)

4. april: Denver – Memfis (Poslednji rani EU termin u regularnom delu sezone).

Napomena za sve fanove: Poseban datum je i 19. decembar kada Jokić igra protiv Luke Dončića, a iako je termin nešto kasniji, taj meč na Svetog Nikolu donosi posebne emocije.