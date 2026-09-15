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DERBI KOLA U BERLINU: Rukometaš Fikse u grupi A Lige šampiona dočekuju Vesprem, Partizan u četvrtak gost Porta

Slobodan Krstović

15. 09. 2026. u 23:15

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NEMA pauze u Ligi šampiona za rukometaše. U drugom kolu grupe A sutra od 20.45 časova u prestonici Nemačka vicešampion Evrope Fikse Berlin (Mijajlo Marsenić) dočekuje Vesprem Dragana Pešmalbeka i Stefana Dodića.

ДЕРБИ КОЛА У БЕРЛИНУ: Рукометаш Фиксе у групи А Лиге шампиона дочекују Веспрем, Партизан у четвртак гост Порта

Foto Nikola Skenderija

Naš prvak, Partizan u četvrtak (20.45) ide u Portugaliju, gde će izaći na megdan Portu. Obe ekipe su u prvim mečevima izgubile, Porto od Vesprema (28:36), a Partizan od Berlina - 33:44.

TABELA: Fikse Berlin 2, Vesprem 2, Porto 0, Partizan 0 bodova.

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