DERBI KOLA U BERLINU: Rukometaš Fikse u grupi A Lige šampiona dočekuju Vesprem, Partizan u četvrtak gost Porta
NEMA pauze u Ligi šampiona za rukometaše. U drugom kolu grupe A sutra od 20.45 časova u prestonici Nemačka vicešampion Evrope Fikse Berlin (Mijajlo Marsenić) dočekuje Vesprem Dragana Pešmalbeka i Stefana Dodića.
Naš prvak, Partizan u četvrtak (20.45) ide u Portugaliju, gde će izaći na megdan Portu. Obe ekipe su u prvim mečevima izgubile, Porto od Vesprema (28:36), a Partizan od Berlina - 33:44.
TABELA: Fikse Berlin 2, Vesprem 2, Porto 0, Partizan 0 bodova.
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