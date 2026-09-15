POBEDA DONOSI MIR: Naši najbolji odbojkaši u grupi C EP u Tampereu igraju sa Danskom

JEDNA lopta ih je delila od "pakla".Ali, "orlovi" su se uzdigli kada je bilo najteže, na krilima fenomenalnog Dražena Luburića su protiv Holandije 0:2 pretvorili u 3:2 i sada sa više samopouzdanja iščekuju sutrašnji (16.00) duel na EP sa Danskom. Pobeda donosi osminufinala i mir pred poslednji meč grupe C u Tampereu sa Belgijom.

Foto: Rouelle Umali / Xinhua News / Profimedia

O duelu sa "lalama" dugo će se pričati. Bila je Srbija u nokdaunu, na kolenima, ali se zahvaljujući maestralnom Luburiću (38 poena) uzdigla i napravila veliki preokret. Da se to nije desilo, Nikoli Jovoviću i drugovima pretila bi i rane eliminacija sa šampionata.

- Kao što sam rekao ranije stvarno nam je falila koja prijateljska utakmica da bi osetili, kada dobijate kako da sačuvate prednost od kraja ili kada gubite kako da preokrenete, da stignete, da se ujedinite, zajedničkim silama uz poštovanje pravila sistema koje se ustanovi na pripremama da dođete do preokreta. Mnogo je bitno, ne znam, šta će biti u narednim mečevima. Ne treba puno da se obaziremo, u redu je da smo uspeli da napravimo preokret, to je ono što raduje i već da mislimo na naredni duel - ističe za RTS Dražen Luburić.

Sjajni korektor nikako ne želi da sebe stavlja u prvi plan:

- Da nisam bio ja, bio bi neko drugi. Neko odigra bolje, neko manje dobro, ali treba da se držimo zajedno i da ne brojimo te poene. Na kraju se računa da li je naša reprezentacija pobedila ili izgubila.

Danci su prijatno iznenadili na šampionatu, jer su već ostvarili dve pobede i trenutno su ispred "orlova".

- Sad nemamo toliko vremena da doradimo nešto, ali sad je u pitanju glava i da ono što smo radili na pripremama sporevedemo u delo i da uz pomoć koncetracije to pokažemo na terenu - podvlači Luburić.

Uz Luburića protiv Holanđana je blistao i Miran Kujundžić, koji se konačno oporavio od povrede.

- Neverovatno teška utakmica. Posle poraza od Finske nismo znali šta možemo da očekujemo od nas, osim da moramo da samo sve od sebe, da budemo na nekom svom nivou. I to se dogodilo. U prva dva seta su igrali u nekom grču, što je protivnik umeo da iskoristi. Posle smo digli svoj nivo igra, svaki igrač je dao svoj doprinos, igrali sa klupe su navijali i ostvarili smo veoma važnu pobedu... Dražen je odigrao fenomenalno, Nikola je lepo raspoređivao lopte, tako da su svi dali svoj maksimum. Nadam se da ćemo biti još bolji - ističe Kujundžić.

GRUPA C - TAMPERE

Utorak - 15. septembar

Belgija - Danska

Holandija - Finska sinoć

Sreda - 16. septembar

Danska - Srbija 16.00

Holandija - Finska 19.00

Četvrtak - 17.septembar

Srbija - Belgija 16.00

Finska - Estonija 19.00

TABELA: Finska 3 pobede (8 bodova), Belgija 2 (7), Danska 2(6), Srbija 2 (5), Holandija 0 (1), Estonija 0.