Najatraktivnija novinarka Evrolige oduševljena Srbina, a odgovor Dušana Alimpijevića objašnjava sve (VIDEO)
Deniz je pomenula i Dušana Vlahovića...
Srpski treneri i sportisti odavno imaju posebno mesto u srcima turskih navijača, a trener košarkaša Bešiktaša Dušan Alimpijević postao je prava ikona crno-belog dela Istanbula.
Njegova neverovatna energija kraj aut-linije, borbenost i fanatizam kojim vodi svoj tim nisu ostavili ravnodušnom ni poznatu novinarku Deniz Aksoj.
okom razgovora sa srpskim stručnjakom, Deniz je otvoreno iznela svoje oduševljenje načinom na koji Srbi doživljavaju sport i klub u Turskoj, napravivši zanimljivu paralelu sa Dušanom Vlahovićem, koji je nedavno stigao u fudbalsku sekciju crno-belih.
- Meni je ovo veoma zanimljivo i divno je videti ovo, da budem iskrena, kao devojka iz Turske. Dva Srbina, dva Dušana, hajde tako da ih nazovemo – Alimpijević i Vlahović. Izgledaju kao da su rođeni kao navijači Bešiktaša. Način na koji deluju, način na koji, znate, osećaju se u Turskoj pod imenom kluba... Tako da, velika je čast, ponovo, kao nekome iz Turske, videti dva veoma važna sportska čoveka koji imaju ovakav osećaj prema svojim klubovima. Znate, to pokazuje karakter, pokazuje tu iskru u svemu tome, mislim – rekla je u dahu Deniz Aksoj.
Srpski strateg je u svom prepoznatljivom stilu objasnio zbog čega postoji ta savršena veza i obostrano razumevanje:
- Znaš šta, tvoja zemlja ima nešto što je prilično isto kao u mojoj zemlji. Nije... ne treba ti previše vremena da, znaš, staviš vatru na drva... vatru, da, na plin, kada smo već svi, znaš, vrele krvi. Tako da, mi smo sličan narod... – poručio je s osmehom Alimpijević.
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