DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 14. SEPTEMBAR: Ovan i Rak imaju probleme sa partnerima, Vaga sa članovima porodice, Jarac znak u trendu
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 14. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Crni Mesec Lilit ulazi u kuću karijere čineći vas spremnim da se posvetite poslovnim ciljevima. Planeta komunikacija pravi opoziciju sa Saturnom u vašem znaku donoseći vam probleme u odnosu sa ljubavnim partnerom.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Lilit u devetoj kući donosi vam uspeh preko putovanja, kontakata sa strancima, pravnih pitanja, visokog obrazovanja. Venera u kući braka pravi kvadrat sa vladaocem partnerskih odnosa donoseći vam sukobe sa voljenom osobom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Lilit ulazi u vašu astrološku kuću novca fokusirajući vas na rešavanje važnih finansijskih pitanja, poput podele imovine, nasledstva, alimentacije, sponzorstva, kredita. Voljena osoba očekuje više pažnje od vas. Stomačne tegobe.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Sunce u kući biznisa pravi sekstil sa Marsom u vašem znaku donoseći vam dobitke preko kraćih putovanja, isplativog ugovora. Lilit, simbol zavodljivosti, pravi opoziciju sa planetom sukoba u vašem znaku, donoseći vam probleme sa partnerom.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Lilit, koji simbolizuje strastveni deo vaše prirode, početkom perioda ulazi u kuću posla fokusirajući vas na radne zadatke. Dobici preko nekretnina ili privatnog biznisa. Upoznavanje s nekim preko prijatelja ili interneta.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Sunce u vašem znaku obrazuje sekstil sa Marsom u kući novca, donoseći vam uvećanje prihoda. Sa Lilitom, simbolom zavodljivosti, koji ulazi u vašu kuću ljubavi, bićete znak u trendu. Osetljiv urogenitalni trakt.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Crni Mesec Lilit, simbol strastvenog dela vaše prirode, ulazi u kuću privatnog života, i aktivira veliki kardinalni kvadrat, koji upozorava na sukobe sa članovima porodice. Promenite način ishrane.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Lilit ulazi u kuću komunikacija donoseći vam priliku za potpisivanje isplativog ugovora. Sunce u kući novca u sekstilu sa vašim vladaocem Marsom, donosi uvećanje prihoda preko putovanja, pravnih pitanja, obrazovanja.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Crni Mesec Lilit, koji simbolizuje strastveni deo vaše prirode, ulazi u kuću novca, donoseći vam uvećanje prihoda. Trigon između Merkura, vladaoca vaše karijere, u kući novca i Urana donosi vam dobitke.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Trigon između Merkura u kući karijere i Urana u kući posla, donosi vam napredovanje u karijeri, uspeh u privatnom biznisu. Crni Mesec Lilit, simbol zavodljivosti, ulazi u vašu kuću ličnosti čineći vas popularnijim u društvu.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Trigon između Merkura i vašeg vladaoca Urana, donosi vam uspeh preko obrazovanja, pravnih pitanja, putovanja, privatnog biznisa. Poznanstvo s nekim na putu u inostranstvu može prerasti u nešto ozbiljnije.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mars, vladalac vaših finansija, pravi sekstil sa Suncem donoseći vam uspeh preko nekretnina, privatnog posla, javne delatnosti, umetnosti. Lilit ulazi u kuću društvenog života, donoseći vam više izlazaka i druženja.
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