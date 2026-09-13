UBISTVO KOD PLOČA: Sve počelo svađom u saobraćaju

SUKOB starijeg i mlađeg muškarca dogodio se na Jadranskoj magistrali.

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Na Jadranskoj magistrali kod Ploča saobraćajna svađa završila se smrću 71-godišnjeg muškarca. Prema do sada utvrđenim informacijama, sve je počelo nesuglasicama u saobraćaju, odnosno preticanjem i međusobnim blicanjem dvojice vozača.

Dvojica muškaraca potom su zaustavila automobile kod autobuske stanice na području Marinuše u Kominu i izašla iz vozila. Tada je došlo do fizičkog sukoba. Policija je utvrdila da je 27-godišnjak pesnicom udario 71-godišnjaka u lice, nakon čega je stariji muškarac pao i glavom udario o put i ostao bez svesti.

(24sata.hr)