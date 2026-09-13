Region

UBISTVO KOD PLOČA: Sve počelo svađom u saobraćaju

Novosti online

13. 09. 2026. u 19:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SUKOB starijeg i mlađeg muškarca dogodio se na Jadranskoj magistrali.

УБИСТВО КОД ПЛОЧА: Све почело свађом у саобраћају

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Na Jadranskoj magistrali kod Ploča saobraćajna svađa završila se smrću 71-godišnjeg muškarca. Prema do sada utvrđenim informacijama, sve je počelo nesuglasicama u saobraćaju, odnosno preticanjem i međusobnim blicanjem dvojice vozača.

Dvojica muškaraca potom su zaustavila automobile kod autobuske stanice na području Marinuše u Kominu i izašla iz vozila. Tada je došlo do fizičkog sukoba. Policija je utvrdila da je 27-godišnjak pesnicom udario 71-godišnjaka u lice, nakon čega je stariji muškarac pao i glavom udario o put i ostao bez svesti.

(24sata.hr)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?