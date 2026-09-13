"Grobari" u delirijumu: Penjarojin Partizan deklasirao rivala!
Košarkaši Partizana savladali su večeras Bešiktaš rezultatom 89:71 (15:16, 28:22, 23:17, 23:16) na "Open Air" turniru na Kalemegdanu.
Beogradske crno-bele do trijumfa protiv ekipe koju trenira selektor Srbije Dušan Alimpijević predvodio je Karlik Džons sa 22 poena.
Lamar Stivens ubacio je 11, a Arijan Lakić i Nikola Tanasković po devet poena.
Atmosfera na tribinama podno zidina Kalemegdana bila je kakva se samo poželeti može. Došli su "grobari" u velikom broju da podrže novi tim Đoana Penjaroje i nisu zažalili.
Blistavom partijom tokom celog meča, četa španskog stručnjaka pokazala je da je već spremna za iskušenja na tri fronta.
Odolevao je Alimpijsevićev tim do poluvremena, na koje je Partizan otišao vođstvom 43:38, ali je u nastavku usledila rapsodija.
Magije Karlika Džonsa dovodile su do ludila odbranu ekipe iz Istanbula. Reprezentativac Južnog Sudana je delio lopte kao na treningu, postizao koševe i bio najzaslužniji za ubedljiv trijumf domaćina.
Već do poluvremena, Amerikanac je postigao 13 poena, a u nastavku još devet, za na kraju 22 koša na kontu.
Otežavajuća okolnost po igrače je bila i temperatura na Kalemegdanu. Meč je počeo sa 21, a na kraju je bilo 17 Celzijusovih stepeni.
Osim najefikasnijeh Džonsa, briljirao je Lamar Stivens sa 11 poena, Arijan Lakić i Nikola Tanasković su dodali po 9, dok je Alesandro Pajola ubacio jedan manje. Na klupi Partizana je bio Kevarijus Hejs, ali nije ulazio u igru.
Partizan sada putuje u Atinu na tradicionalni turnir „Pavlos Janakopulos“. Već u petak igraće protiv PAOK iz Soluna, koji sa klupe predvodi nekadašnji trener crno-belih Andrea Trinkijeri.
U finalu ili za treće mesto igraće za vikend protiv boljeg iz meča Panatinaikos – Burg.
Partizan - Bešiktaš 89:71 (15:16, 28:22, 23:17, 23:16)
Partizan: Olmen, Džons, Vildoza, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Vilis, Pajola, Lovernj
Bešiktaš: Dotson, Džefrajs, De Džulijus, Morgan, Aksu, Birsen, Vilbekin, Omoruji, Bran, Nouel, Gebrijel, Žižić
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