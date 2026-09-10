PARTIZAN SE OPROSTIO OD NUHIJA: Bio je deo generacije koja je 2002. godine osvojila titulu šampiona države, igrao i protiv Ronalda

Fudbalski klub Partizan se oprostio od nekadašnjeg igrača tog tima Ajazdina Nuhija.

Foto: Nebojsa Parausic

Nekadašnji mladi reprezentativac naše zemlje, preminuo je danas u 46. godini.

Fudbalski klub Partizan sa velikom tugom oprašta se od svog nekadašnjeg fudbalera Ajazdina Nuhija, koji nas je danas napustio u 46. godini života. Nuhi je u crno-belom dresu odigrao 29 utakmica i bio deo generacije koja je 2002. godine osvojila titulu šampiona države. Za Partizan je nastupao i na evropskoj sceni, između ostalog u utakmici protiv Sportinga iz Lisabona. Po odlasku iz Partizana, 2004. godine prešao je u Zetu, a tokom karijere nastupao je i za OFK Beograd, Mogren, Napredak iz Kruševca, BSK Borču i Kolubaru, u kojoj je 2013. godine završio igračku karijeru. Fudbalski klub Partizan upućuje najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru.

Fudbalski klub Partizan sa velikom tugom oprašta se od svog nekadašnjeg fudbalera Ajazdina Nuhija, koji nas je danas napustio u 46. godini života.



Nuhi je u crno-belom dresu odigrao 29 utakmica i bio deo generacije koja je 2002. godine osvojila titulu šampiona države. Za… pic.twitter.com/Qf3HAagIho — FK Partizan (@FKPartizanBG) September 10, 2026

Nekadašnji motor na sredini terena i fudbaler koji je tokom bogate četrnaestogodišnje karijere branio boje nekih od najvećih klubova u regionu, Ajazdin Nuhi, ostavio je neizbrisiv trag na terenima SR Jugoslavije, a kasnije Srbije i Crne Gore.

Rođen 10. oktobra 1979. godine u Dragašu, Nuhi je fudbalsku javnost počeo da osvaja krajem devedesetih godina prošlog veka. Njegov profesionalni uspon započinje na Banovom brdu, gde je u dresu FK Čukarički zabeležio više od 50 nastupa i profilisao se kao neumoljiv, borben i taktički izuzetno pismen desni vezni igrač.

Ostaće upamćeni njegovi dueli u prvom kolu Lige Evrope 2002/2003 sa Kristijanom Ronaldom koji je u to vreme tek počinjao blistavu fudbalsku karijeru.