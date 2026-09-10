NEKADA TRESAO MREŽE U PREMIJER LIGI, A SADA...: Nekadašnji fudbaler Čelsija ima novi klub

Marokanski fudbaler Hakim Ziješ potpisao je ugovor sa Botafogom, saopštio je danas brazilski klub.

Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia

Ziješ (33) je u Botafogo stigao kao slobodan igrač, pošto je tokom leta napustio Vidad Kazablanku. Marokanski fudbaler je sa brazilskim klubom potpisao ugovor do kraja 2028. godine.

Ziješ je u karijeri igrao za Herenven, Tvente, Ajaks, Čelsi, Galatasaraj, Al Duhail i Vidad.

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Za reprezentaciju Maroka je od 2015. do 2024. godine odigrao 64 meča i postigao je 25 golova.



