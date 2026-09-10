Apel najmlađima: FSS zove navijače na početak Lige nacija!
"Orlovi" u prva dva kola igraju prtovi Grčke i Holandije.
Slabi rezultati fudbalske reprezentacije Srbije i neodlazak na potonji Mundijal, uticali su da kult nacionalnog tima bude ponovo u drugom planu.
Međutim, iz "Kuće fudbala" u Staroj Pazovi žele da ponovo vide pune tribine za mečeve novog ciklusa u Ligi nacija. Tako su iz FSS odlučili da u sklopu akcije “Ja navijam za Srbiju“ podele besplatne ulaznice osnovcima.
To će učiniti osnovnim školama, školama fudbala i klubovima koji rade sa decom osnovnoškolskog uzrasta. Oni samo treba da se na ovaj mejl prijave i navedu ime institucije, ime i prezime odgovornog i punoletnog lica (minimum jednog na 15 dece), spisak dece koja dolaze a utakmicu i da se opredele za jednu od dve prve u Ligi nacija.
"Orlovi" na premijeri igraju protiv Grčke, 24. septembra od 20.45. Sledeći meč je tri dana potom, a rival je Holandija od 18 časova, takođe, na stadionu “Rajko Mitić“.
Poslednji rok za prijavu za ovu prvu utakmicu je 23. septembar u podne, a za "lale" 25. tekući mesec. Treba reći da je ograničen broj besplatnih ulaznica koje će se deliti.
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