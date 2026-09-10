Fudbal

Apel najmlađima: FSS zove navijače na početak Lige nacija!

Новости онлајн/С.С.

10. 09. 2026. u 15:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

"Orlovi" u prva dva kola igraju prtovi Grčke i Holandije.

Апел најмлађима: ФСС зове навијаче на почетак Лиге нација!

Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slabi rezultati fudbalske reprezentacije Srbije i neodlazak na potonji Mundijal, uticali su da kult nacionalnog tima bude ponovo u drugom planu.

Međutim, iz "Kuće fudbala" u Staroj Pazovi žele da ponovo vide pune tribine za mečeve novog ciklusa u Ligi nacija. Tako su iz FSS odlučili da u sklopu akcije “Ja navijam za Srbiju“ podele besplatne ulaznice osnovcima.

To će učiniti osnovnim školama, školama fudbala i klubovima koji rade sa decom osnovnoškolskog uzrasta. Oni samo treba da se na ovaj mejl prijave i navedu ime institucije, ime i prezime odgovornog i punoletnog lica (minimum jednog na 15 dece), spisak dece koja dolaze a utakmicu i da se opredele za jednu od dve prve u Ligi nacija.

Foto: FSS

"Orlovi" na premijeri igraju protiv Grčke, 24. septembra od 20.45. Sledeći meč je tri dana potom, a rival je Holandija od 18 časova, takođe, na stadionu “Rajko Mitić“.

Poslednji rok za prijavu za ovu prvu utakmicu je 23. septembar u podne, a za "lale" 25. tekući mesec. Treba reći da je ograničen broj besplatnih ulaznica koje će se deliti.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!

Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!