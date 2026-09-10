DAN POLJA KUKURUZA: PSSS Jagodina organizovala obilazak ogledne parcele
NA oglednoj parceli kraj puta Medveđa – Veliki Popović Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina organizovala je danas „Dan polja kukuruza“.
Parcela je u vlasništvu Radiše Radisavljevića, a učesnici događaja su razgledali ogledno polje, upoznali se sa osobinama hibrida, nakon čega je usledila razmena iskustava kroz druženje.
Berba kukuruza u Pomoravskom okrugu počinje ovih dana. Prema prvim procenama, previsoke temperature tokom leta i suša uzeće svoj danak u prinosima i ove godine osim na malom broju parcela koje su navodnjavane, a takvih je u Pomoravlju izuzetno malo.
Ipak, prema proceni stručnjaka, očekuje se da rod bude bolji nego lanjski jer je nešto zaostale vlage bilo u veoma važnoj fazi metličenja.
Sa malobrojnih njiva gde je kukuruz već obran prinos se kreće od 3,5 do 4 tone po hektaru.
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