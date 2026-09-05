Košarka

"Lazić je ostavio neizbrisiv trag:" Crvena zvezda se oglasila nakon što je legendarni kapiten završio karijeru

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 12:39

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BRANKO Lazić završio je igračku karijeru. Crvena zvezda se oglasila nakon što je dugogodišnji kapiten rešio da okači patike o klin.

Лазић је оставио неизбрисив траг: Црвена звезда се огласила након што је легендарни капитен завршио каријеру

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crveno-beli su poželeli 37-godišnjaku iz Ljubovije mnogo sreće i zdravlja.

- Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić je simbol Zvezdinog uspona, rekorder, igrač koji je ostavio na terenu neizbrisiv trag u godinama u kojima se naš klub vraćao na vrh - pobedama i trofejima! KK Crvena zvezda, predsednik Željko Drčelić, kompletan menadžment kao i svi zaposleni u klubu ovim putem žele našem Branku mnogo zdravlja, sreće i uspeha nakon zvaničnog završetka karijere, koja je neraskidivo vezana za naš klub! - piše na Instagramu KK Crvena zvezda.

Branko Lazić rekorder je Crvene zvezde po broju nastupa, ima ih 838 u crveno-belom dresu, a podigao je 26 trofeja za skoro deceniju i po u beogradskom klubu.

Vredi pomenut da je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine.

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