"Lazić je ostavio neizbrisiv trag:" Crvena zvezda se oglasila nakon što je legendarni kapiten završio karijeru
BRANKO Lazić završio je igračku karijeru. Crvena zvezda se oglasila nakon što je dugogodišnji kapiten rešio da okači patike o klin.
Crveno-beli su poželeli 37-godišnjaku iz Ljubovije mnogo sreće i zdravlja.
- Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić je simbol Zvezdinog uspona, rekorder, igrač koji je ostavio na terenu neizbrisiv trag u godinama u kojima se naš klub vraćao na vrh - pobedama i trofejima! KK Crvena zvezda, predsednik Željko Drčelić, kompletan menadžment kao i svi zaposleni u klubu ovim putem žele našem Branku mnogo zdravlja, sreće i uspeha nakon zvaničnog završetka karijere, koja je neraskidivo vezana za naš klub! - piše na Instagramu KK Crvena zvezda.
Branko Lazić rekorder je Crvene zvezde po broju nastupa, ima ih 838 u crveno-belom dresu, a podigao je 26 trofeja za skoro deceniju i po u beogradskom klubu.
Vredi pomenut da je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine.
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