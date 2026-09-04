Čuveni MMA borac poručio: "Ovo je razlika između Srba, Hrvata i Slovenaca, srpski navijači će te vređati..."
Apostofirao je to da su srpski i hrvatski navijači identično, dok je u Sloveniji situacija drugačija
Poznati slovenački MMA borac Miran Fabjan, poznatiji pod nadimkom "Slo Roki" gostovao je u podkastu "Inkubator" gde je na veoma direktan način analizirao razlike u sportskom mentalitetu između Slovenije i njenih suseda, Srbije i Hrvatske.
Fabjan je istakao da je Slovenija "surova" prema onima koji nisu na samom vrhu, povlačeći paralelu sa najvećim sportskim zvezdama regiona.
Fabjan tvrdi da slovenačka publika nema strpljenja za poraze i da se interesovanje gasi onog trenutka kada sportista prestane da niže pobede.
- Slovenci jednostavno vole pobednike. Čim malo posrneš, gotovo je. Imali smo pune "Stožice" kada je Jakop Nedoh pobeđivao, a onda su došli porazi i ljudi su se okrenuli. Svi smo pratili Primoža Rogliča, on je i dalje vrhunski biciklista, u prvih 10 je, ali niko više ne priča o njemu. Sada je svima samo Pogačar u glavi. Dok si prvi, mi te pratimo – objasnio je Fabjan.
Povlačeći paralelu sa navijačima u Srbiji i Hrvatskoj, Fabjan je istakao zanimljiv fenomen – na Balkanu vas kude, ali vas ne ostavljaju.
- Kod nas vas niko neće vređati kao što to rade u Srbiji ili Hrvatskoj. Tamo će reći: "Debilu! Đokoviću!", kad Novak izgubi. Niko ti u Sloveniji neće reći da si debil, ali te više niko neće pratiti jer nisi prvi. Mi smo u tom smislu na lošem putu, ali smo jednostavno takvi. Totalno smo drugačiji mentalitet od Srba. Čim nema rezultata, mi te odmah prestajemo pratiti, ali niko neće reći "onaj košarkaš je govno" ili "onaj je drek". Jednostavno nas više ne zanimaš – bio je iskren slovenački borac.
Na pitanje voditelja o potencijalu UFC zvezde Aleksandra Rakića da postane "mega-zvezda", Fabjan je izrazio dozu sumnje zbog specifičnosti slovenačkog tržišta.
- On je vrhunski momak, ima harizmu, ali u Sloveniji mu onaj skandal koji je imao ne pomaže. Kod vas na Balkanu bi to bio "bum", to pomaže marketingu, ali kod nas ne. Ako se uozbilji i nastavi da trenira, može biti zvezda, ali mi Slovenci smo specifični. Mi volimo skromne – istakao je Fabjan.
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