Kakav obrt! Strahinja Eraković ipak danas potpisuje

GOTOVO je!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srpski defanzivac Strahinja Eraković potpisaće za turski klub Samsunspor u petak, poslednjeg dana prelaznog roka u toj zemlji.

Prema informacijama novinara "Spor Depora" Rešat Džana Ozbudaka, Samsusnpor se sve dogovorio sa Beograđaninom i dovešće ga pre vikenda na potpis ugovora.

Podsećanja radi, Eraković je proveo prošlu sezonu u Zvezdi, ali nije ostao na "Marakani" zbog odluke crveno-belih da ne otkupe ugovor od njegovog matičnog kluba, ruskog Zenita. Nagađalo se da bi reprezentativac Srbije posle togao mogao u Aziju, u Katar, ali ipak će ostati u evropskom fudbalu, u dresu Samsunspora.

Samsunspor je član turske Superlige i u prva tri kola sezone ostvario je po pobedu i remi, uz poraz od Fenerbahčea. Trener je Nemac Torsten Fink.