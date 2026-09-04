Kakav obrt! Strahinja Eraković ipak danas potpisuje
GOTOVO je!
Srpski defanzivac Strahinja Eraković potpisaće za turski klub Samsunspor u petak, poslednjeg dana prelaznog roka u toj zemlji.
Prema informacijama novinara "Spor Depora" Rešat Džana Ozbudaka, Samsusnpor se sve dogovorio sa Beograđaninom i dovešće ga pre vikenda na potpis ugovora.
Podsećanja radi, Eraković je proveo prošlu sezonu u Zvezdi, ali nije ostao na "Marakani" zbog odluke crveno-belih da ne otkupe ugovor od njegovog matičnog kluba, ruskog Zenita. Nagađalo se da bi reprezentativac Srbije posle togao mogao u Aziju, u Katar, ali ipak će ostati u evropskom fudbalu, u dresu Samsunspora.
Samsunspor je član turske Superlige i u prva tri kola sezone ostvario je po pobedu i remi, uz poraz od Fenerbahčea. Trener je Nemac Torsten Fink.
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