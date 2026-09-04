Čukarički na nezgodnom gostovanju, defanzivac poručuje: "Vreme ne možemo da vratimo, znamo šta je cilj"
Šehović napominje i značaj dvojice novajlija
Fudbaleri Čukaričkog u subotu od 18 časova gostuju ekipi Radnika u Surdulici u okviru prvenstvenog duela, sa jasnom namerom da prekinu negativan niz i vrate se na pobednički kolosek.
Iako je gostovanje na jugu Srbije tradicionalno jedno od najtežih u ligi, u taboru "brđana" vlada optimizam, dodatno podgrejan povratkom povređenih igrača i dolaskom zvučnih pojačanja, Nikole Stankovića i Đorđa Jovanovića.
Levi bek beogradskog tima, Zlatan Šehović, ističe da ekipa u Surdulicu putuje sa isključivim ciljem da osvoji tri boda
- Tradicionalno je gostovanje u Surdulici teško, uz to nas očekuje i dug put. Radnik je ekipa koja većinu pozitivnih rezultata ostvaruje na svom terenu i znamo šta nas čeka. Ipak, mi imamo svoj cilj, a to su tri boda. Idemo u Surdulicu sa željom da pobedimo - jasan je Šehović.
Čukarički je u prethodnom periodu imao dosta kadrovskih problema, što se odrazilo i na rezultate protiv Crvene zvezde i Vojvodine. Ipak, situacija sa igračkim kadrom je sada znatno povoljnija.
- Imali smo problema sa povredama, imamo ih i dalje, ali dosta igrača nam se u međuvremenu vratilo. Sigurno je da sada sa jačim i iskusnijim rosterom ulazimo u ovaj veoma važan meč. Svesni smo da smo u prethodne dve utakmice mogli bolje, ali sada je najvažnije ono što je pred nama - objašnjava defanzivac tima sa Banovog brda.
Poseban impuls ekipi dala su dvojica povratnika u klub, Nikola Stanković i Đorđe Jovanović, od kojih se očekuje da odmah naprave razliku na terenu
- Njihovo iskustvo i kvalitet sigurno će nam mnogo pomoći. Radi se o dvojici igrača koji su se već dokazali u našoj ligi, a uz to dobro poznaju Čukarički. Njihovim dolaskom dobili smo dodatni kvalitet, ali i veću konkurenciju u ekipi. Verujem da će nam obojica mnogo značiti u nastavku prvenstva - naglasio je Šehović.
Uprkos dva vezana poraza, atmosfera u ekipi nije narušena.
- Nismo izgubili samopouzdanje, naprotiv. Ove nedelje smo odlično trenirali. Prethodne utakmice smo ostavili iza sebe, jer ne možemo da vratimo vreme niti bilo šta da promenimo. Sada gledamo samo napred. Želimo da se vratimo na pobednički kolosek i da ponovo budemo ekipa kakva smo bili pre te dve utakmice.
O protivniku Šehović govori sa poštovanjem, svestan energije koju Radnik dobija pred svojim navijačima.
- Radnik je tradicionalno neugodan protivnik, posebno na svom terenu gde igraju sa mnogo energije i timski. Međutim, to nas ne remeti. Spremni smo, znamo šta želimo i na nama je da ispunimo naš cilj. U Surdulicu idemo po pobedu - zaključio je Zlatan Šehović.
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