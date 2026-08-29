Ostaje li Parker u Partizanu? Oglasio se Đoan Penjaroja!

Trener crno-belih dao odgovor na ono što zanima sve "grobare".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zahvatila je zebnja navijače Partizana, kada se na premijernom okupljanju pred novu sezonu pojavio i Džabari Parker!

Najveći promašaj u istoriji crno-belih je i dalje "persona non grata" kod najvatrenijih pristalica regionalnog vicešampiona, ali je ugovorom i dalje vezan za klub iz Humske.

Međutim, posle obavljene prozivke, bilo je evidentno da se na relaciji Partizan-Amerikanac ništa nije promenilo! Bivši igrač Barselone trenira sa ekipom Đoana Penjaroje, ali odvojeno od igračkog kadra, te je samo nejasno kada će se ponovo preseliti u novu sredinu.

Bilo je spekulacija da bi Španac mogao da ukaže novu priliku Parkeru, zbog velikog ugovora koji ima sa Beograđanima, međutim, trener crno-belih je otklonio sve nedoumice:

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Nije ovo laka situacija. Nadam se da možemo da je rešimo brzo, pre svega zbog kluba, ali i zbog samog Džabarija. On je dobar momak - rekao je Penjaroja za "Mocart Sport".

Španac je objasnio trenutni status američkog asa:

- Ono što mogu da objasnim jeste da pravimo ekipu bez Parkera za narednu sezonu. To je potpuno jasno. On ima važeći ugovor, a ja izuzetno poštujem ovakve situacije i poštujem Džabarija, ponavljam, on je dobar momak. Ipak, potpuno je jasno da sklapamo tim bez njega - dodao je Đoan Penjaroja.

Podsetimo, Huventud nije mogao finansijski da isprati transfer Parkera i ostavi ga u svojim redovima, gde je proveo finiš prošle sezone proveo na pozajmici.

Kao što se i pretpostavljalo, do sada nijedan klub nije pokazao želju da angažuje Džabarija Parkera.

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