Selektor "orlova" zaboravio jedan detalj! Alimpijević: "Ne sećam se..."

Košarkaška reprezentacija Srbije furiozno nastavila pohod ka Mundobasketu, koji se 2027. godine održava u Kataru.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na krilima Nikole Tanaskovića i predvođeni kapitenom Nikolom Jokićem, "orlovi" su deklasirali Island 29 poena razlike.

Na kraju je bilo 102:73 u korist čete Dušana Alimpijevića, koji nije krio zadovoljstvo zbog sjajne partije u nastavku utakmice.

"Nismo igrali prvu deonicu kako smo hteli, i to je normalna stvar, jer mnogo je bilo neobične košarke, aposlutno netipična košarka, i znali smo da moramo da se držimo našeg plana. Nismo im dali da šutiraju za tri, i znali smo da će rezultat doći. Mi smo zadovoljni, jer stvarno su specifični prozori i stvarno je velika potrošnja za igrače. Samo pobeda je važna, i samo plasman na SP", rekao je Alimpijević.

Bila je to peta pobeda za srpskog stručnjaka, otkako je seo na klupu "orlova".

"Problematične su bile druge stvari. Pre utakmice smo rekli da ne smeju da daju više od sedam trojki, da ne smeju da daju koševe iz bilo koje vrste otvorenog terena. Mi smo se držali toga, i znali smo da će rezultat da dođe u nekom momentu. Izuzetno sam zadovoljan, zato što ponavljam, ova ekipa ume da bude nezgodna. Sa druge strane, rezultati koji su došli, i te kako nam odgovaraju", izjavio je selektor Srbije.

Akcenat je bacio na daleko važniji meč za dva dana u Italiji:

"Ovi rezultati, ova naša pobeda, daju nam sad malo prostora da ipak imamo još nekoliko meč lopti, nije to sad šta će biti u Italiji, pa smak sveta. Oni očigledno imaju neki recept kako da igraju sa Srbijom. Mi ćemo se potruditi da neke stvari i navike pokušamo da neutrališemo. Ja ne znam da li im iko fali. Priprema će biti bazirana na ovu poslednju utakmicu, jer je to sastav koji nema veze sa ovim prethodnim prozorima", poručio je Alimpijević.

Na kraju je priznao da mečeve Srbije daleko mirnije vodi sa klupe, nego što to radi kao trener Bešiktaša:

"Zbog jezika i zbog komunikacije, a i postoji odgovornost za funkciju koju obavljam. Ovi ljudi su zaista fantastični, ovo mi je pod ljubav da radim sa ovim ljudima, koliko su motivisani, koliko se dobro ponašaju, sreća za nas u stručnom štabu, biće i poraza, biće i pobeda, ali važno je da čuvamo taj kult. Moram da kažem da sam imao sreću da su svi ljudi koje sam pozvao prihvatili poziv da budu u stručnom štabu. Svi smo prišli na ozbiljan i prijateljski način, a sve sa ciljem da pružimo maksimum za Srbiju", jasan je Alimpijević.

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