Scena koja je oduševila celu Srbiju: Jokić se sreo sa sinom preminulog Edina Avdića! Kakvu je poruku dobio kapiten "orlova"... (VIDEO)

Srpska selekcija slavila protiv Islanđana u prvom kolu kvalifikacione J grupe za plasman na Mundobasket.

Foto: Printskrin Instagram/KSS

Četa Dušana Alimpijevića upisala je ubedljiv trijumf 102:73 i posle pobede BiH nad Italijom napravila džinovski korak ka odlasku na Mundobasket 2027.

Na ruku im je posebno išao neuspeh Litvanaca, direktnog rivala u borbi za treće mesto, koje vodi u Katar naredne godine, čime su "orlovi" ostali na dve pobede iznad najbližih pratioca ispod crte tabele J grupe.

Najefikasniji u timu Srbije bio je Nikola Tanasković sa 23 poena, njegov imenjak Jović je dao dva manje, a u vrhu liste strelaca bio je i Marko Gudurić postigavši 17 koševa, uz šest dodavanja.

Kapiten Nikola Jokić je bio u "službi tima" i meč završio sa po šest poena i asistencija, uz 13 skokova. Najbolji igrač Denvera nije samo oduševio na parketu, već i posle utakmice u holu Arene.

Naime, Košarkaški savez Srbije objavio je snimak koji je oduševio celu naciju. Preciznije, sin Edina Avdića, prerano preminulog košarkaškog komentatora, Isak, čekao je srpskog centra, koji je više puta davao intervju čoveku sa najpoznatijim glasom na ovim prostorima kada je NBA liga, a i regionalno takmičenje u pitanju.

Naravno, uvek spreman da "odgovori" na lepe gestove, Jokić je dočekao Isaka sa osmehom, a Edinov naslednik mu je pokazao da nosi majicu sa njegovim prezimenom iz Nagetsa.

Zbog toga ga je kapiten Srbije zagrlio i pozdravio uz reči:

- Gde si, legendo - progovorio je Jokić.

Usledio je Isakov "revanš":

- Koliki si - simpatično je Avdić junior rekao centru "orlova" pre fotografisanja, da bi na kraju poslao fantastičnu poruku:

- Hajde, pa da osvojite zlato - rekao je Isak Avdić kapitenu Srbije, Nikoli Jokiću.

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović