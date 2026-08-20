Predsednica opštine Bela Crkva: Stanovništvo Trujinog naselja preventivno evakuisano

PREDSEDNICA opštine Bela Crkva Tatjana Kokar izjavila je danas da je, zbog izbijanja velikog požara u delu Deliblatske peščare koji pripada toj opštini, preventivno evakuisano stanovništvo Trujinog naselja, dok je gas isključen na celokupnoj teritoriji opštine.

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-Juče je održan hitan sastanak Štaba za vanredne situacije opštine Bela Crkva, gde je jednoglasno doneta odluka da se proglasi vanredna situacija na delu naše opštine koji obuhvata Trujino naselje, Kajtasovo i Grebenac. Mi smo non-stop na terenu i trenutno se nalazimo u naseljenom mestu Grebenac, gde je vatrena stihija i dalje između Grebenca i Kajtasova, rekla je Kokar za TV Pančevo.

Navela je da su u gašenje požara sa zemlje aktivno uključene vatrogasne službe, Sektor za vanredne situacije, Vojvodinašume, dobrovoljci, meštani, kao i dobrovoljno vatrogasno društvo.

-Takođe imamo i veliku pomoć iz vazduha, helikopteri non-stop nadleću, gase, kao i velika pomoć Ruske Federacije, avion koji nam je pristigao u jutarnjim časovima. Što se tiče stanovništva, reći ću vam da je preventivno evakuisano stanovništvo Trujinog naselja, a da je gas isključen na celokupnoj teritoriji naše opštine, zbog, naravno, bezbednosnih razloga, rekla je ona.

Ukazala je da su žarišta na različitim lokacijama i da je jako teško preći sa jednog na drugo, ali da su od velike pomoći angažovane jedinice vatrogasnih društva i Sektora za vanredne situacije.

-Stvarno sve snage i sve sile vatrogasnih društava, Sektora za vanredne situacije, su u dobroj koordinaciji, tako da se maksimalno trude i daju sve od sebe, kao i mi koji smo non-stop na terenu i pružamo sve moguće, sve što je raspoloživo na teritoriji naše opštine. Od priključnih mašina, traktora, buldožera, pomoći hrane, vode, znači, sve što je neophodno, tu smo da pomognemo, istakla je ona.

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva proglasio je juče vanrednu situaciju na delu teritorije opštine Bela Crkva - Trujino naselje, Kajtasovo i Grebenac, zbog velikog požara u Deliblatskoj peščari.

Požar je zahvatio više od 3.500 hektara.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari