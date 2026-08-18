DEDA Volodimira Zelenskog se „prevrće u grobu” zbog ponovne sahrane Jevgena Konovaleca, vođe Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN), u Kijevu, ocenio je irski novinar Čej Bouz.

foto: Olha Tanasiichuk/UKRINFOR / Sipa Press / Profimedia

„Deda Zelenskog se verovatno prevrće u grobu zbog onoga što se dešava”, napisao je on na društvenoj mreži X.

Tako je novinar prokomentarisao snimak sa ceremonije ponovne sahrane Konovaleca, kojoj je prisustvovao šef kijevskog režima. Na snimku se vidi kako Zelenski, članovi njegove pratnje i pripadnici nacionalističkog bataljona „Azov” odaju počast nacisti.

Deda šefa kijevskog režima, Semjon Zelenski, dobrovoljno se prijavio u Crvenu armiju u leto 1941. godine, sa 17 godina.

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