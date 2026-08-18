POTPISAN UGOVOR IZMEĐU SRBIJAVOZA I SIMENSA: Stiže šest električnih lokomotiva

UGOVOR o nabavci šest novih višesistemskih električnih lokomotiva vektron između kompanija "Srbijavoz" i "Simens mobiliti Austrija" iz Cerovca potpisan je danas u Beogradu.

Foto: Nikola Skenderija

Potpisnik ugovora u ime "Srbijavoza" je v.d. direktora Ljubiša Pejičić, dok je u ime kompanije "Simens" ugovor potpisao generalni direktor Matijas Herman Koh.

Pejičić je nakon potpisivanja ugovora medijima rekao da je ugovorom predviđeno da lokomotive stignu u junu i julu sledeće godine, kao i da se na taj način nastavlja sa projektom modernizacije nakon kupovine novih vozova za specijalizovanu izložbui Ekspo 2027.

"Podsetio bih sve da trenutno 'Srbijavoz' koristi lokomotive koje su više od 40 godina stare, one nisu pouzdane, nisu kvalitetne. Upravo nabavkom ovih lokomotiva, već sledeće godine, kada stignu u junu i julu mesecu, mi drastično podižemo usluge, što će se odraziti i na broj putnika i na neke nove destinacije", istakao je.

Istakao je da će te lokomotive biti korišćene na liniji do Budimpešte, ali i da se nada da će nakon uspostavljanja železničkog saobraćaja do Budimpešte "Srbijavoz" uspostaviti linije i do Beča i drugih destinacija u Evropi.

Generalni direktor "Simens mobiliti Austrija" Matijas Herman Koh izjavio je da ta kompanija duži niz godina posluje u Srbiji i da su proizvodni kapaciteti fabrike smešteni u blizini Kragujevca.

Dodao je da je ta kompanija za kupce u Srbiji ranije isporučivala softverska rešenja, kao i lokomotive kompaniji "Srbija kargo".

"Veliki je značaj ovog projekta za nas. Lokomotive će se proizvoditi u Minhenu, Alahu, i biće dopremljene ovde. Ono što je takođe značajno napomenuti je da ovo ne predstavlja samo nabavku lokomotiva, već obezbeđujemo i puno održavanje, što znači da ćemo osigurati dostupnost i odlične performanse tokom celog životnog ciklusa lokomotiva za kupca u Srbiji", rekao je Koh.

Direktor "Simens mobiliti Austrija" Andreas Palfi istakao je da potpisivanje ugovora sa "Srbijavozom" predstavlja značajan korak za unapređenje saradnje sa železničkim sektorom u Srbiji.

Naglasio je da je model lokomotive vektron najbolje razvijena i najdokazanija platforma.

"Do sada je proizvedeno nešto preko 3.000 'vectron' lokomotiva iz naše fabrike i 2.000, od ovih lokomotiva, su već u funkciji. Drago nam je da se i Srbija pridružila ovoj grupaciji, kao i što razvijamo saradnju sa Srbijom. Nadamo se da će se naša proizvodnja i količine koje će biti isporučene povećavati vremenom", rekao je Palfi.



(Tanjug)