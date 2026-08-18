SVE O BERBI DUVANA: Evo kada treba da poranite, koliko možete da zaradite i šta dobijate potpuno besplatno - Računica nije loša!

BERBA duvana sorte virdžinija počela je pre mesec dana u Hrtkovcima, gde je ove sezone ovom kulturom zasejano oko 600 hektara.

Foto: dmac / Alamy / Profimedia

Na osnovu dosadašnjeg roda, proizvođači očekuju prosečan prinos od oko 2,5 tone po hektaru. Ipak, nadaju se da bi nešto slabiji prinos mogao da bude nadoknađen boljim kvalitetom i višom klasom duvana.

Prema rečima dugogodišnjeg proizvođača duvana Živka Rajakovića, ova sezona znatno se razlikuje od prethodnih zbog velike suše, visokih temperatura, ali i najezde tripsa. Ovaj insekt nanosi ekonomsku štetu usevima tako što isisava sokove iz listova i smanjuje njihov kvalitet, pa nakon sušenja mogu da izgledaju kao da su nagoreli.

- Sve do ove godine protiv ovog insekta radile su dve zaštite, a ove sezone čak pet puta pokušavalo se da se insekt uništi i u tome nije bilo potpunog uspeha - ističe Rajaković za "Dnevnik".

Duvan u Srbiji na 5.000 do 6.000 hektara

Uprkos izazovima, novih poljoprivrednika zainteresovanih za proizvodnju duvana nema mnogo, već površine uglavnom povećavaju oni koji se ovim poslom već bave.

Duvan se u Srbiji gaji na između 5.000 i 6.000 hektara, iako bi, prema Rajakovićevim rečima, mogao da se proizvodi na znatno većim površinama. Za uspešnu proizvodnju, kako kaže, važno je imati sopstvenu zemlju, ali i biti vredan, istrajan i ne odustajati nakon prve prepreke.

- Naš duvan ima kvalitet koji drugi ne poseduju i kompanija u Senti ima kod ovdašnjih poljoprivrednika sigurnost i stabilnost u dugoročnom ugovaranju, što prerađivač ceni i finansira celokupnu proizvodnju. Tu spadaju i avansi za dnevnice sezonskih radnika, bez kojih se ne može raditi duvan. Svake nedelje predajemo osušeni duvan i pravimo računicu zaduživanja, odnosno razduživanja, sve dok ne stignemo do naše zarade - ističe Rajaković.

Sat berbe 630 dinara, smeštaj besplatan

Na Rajakovićevom gazdinstvu berba će trajati i tokom septembra, praktično sve do prvog mraza. Za ovaj posao angažovani su pouzdani sezonski radnici koji već petu godinu dolaze iz okoline Kostolca.

Obezbeđen im je besplatan smeštaj u potpuno opremljenoj kući, dok se o ishrani brinu sami, kuvajući i nabavljajući namirnice u prodavnicama.

- Satnica je 630 dinara. Na njivu se odlazi svakodnevno i koliko se sati radi, toliko se i zaradi. Ustaje se u dva sata ujutru i od tri sata na njivi se beru listovi do osam sati. Po povratku duvan se stavlja u sušaru, a osušeni pakuje. Oko podneva, a i ranije, radnici su slobodni i mogu se odmarati za naredni dan. Za red i disciplinu na njivi, ali i u kući, odgovoran je brigadir - naglasio je Živko Rajaković.

Na njegovom gazdinstvu prosečna cena osušenog duvana trenutno iznosi oko 720 dinara po kilogramu. Konačna cena zavisi od kvaliteta, budući da se osušeni duvan razvrstava po klasama.

(Dnevnik)