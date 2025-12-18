OBRADOVIĆ OBRADOVAO "DELIJE": Evo šta je trener Crvene zvezde rekao pred meč sa Virtusom
Trener Crvene zvezde, Saša Obradović, izneo je očekivanja pred meč 17. kola Evrolige. Crveno-beli će u petak dočekati Virtus.
Naredni rival?
''Virtus je zahtevan protivnik. Imaju ozbiljnu hemiju, bez obzira na poraze od Hapoela kod kuće i onda u Milanu. Ekipa koja je odmah našla odogovor i stvarno dominantno odigrala juče utakmicu. Raznovrsni su u napadu. Moramo da povedemo računa o odbrani, neke stvari koje su se pokazali kao slabost", dodao je Obradović.
Najavio je i povratak Monekea.
"Da, biće u sastavu".
Crveno-beli su u nizu od tri vezana poraza u Evroligi.
Utakmice koje smo na kraju gubili, osim Barselone koja je bila izgubljena od početka. Zadnje dve su pokazale da igramo na visokom nivou, samo moramo da naučimo da privedemo meč kraju. To je deo iskustva, dobrih odluka, može da bude i deo umora koji je sada prisutan. Igrači su preigrani sticanjem okolnosti. To su faktori koje treba da savladamo. Ovo je daleko od toga kada treba da se ocenjuje. Ne bih se osvrtao na to koliko smo u zadnjim situacijama mogli bolje da reagujemo. Mislim da treba da gledamo pozitivno".
Priča se povela i o Kodiju Mileru-Mekintajeru i njegovoj ulozi u timu.
"To ćemo da vidimo, dosta zavisi od toka utakmice. On je fenomenalne stvari radio odbrambeno. Kodi je do sada bio naš najbolji igrač u oba pravca. Ne treba mu umanjivato ulogu. Treba mu dati poverenje, on će to vratiti", zaključio je Obradović.
