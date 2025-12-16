Košarka

LUDI SRBIN "IZBEGAO METAK"! Jeziv pad Nikole Jovića, a trener gleda i ne veruje (VIDEO)

16. 12. 2025. u 09:48

Ponedeljak uveče počeo je čudno za Majami Hit. Tajler Hero je povredio nožni prst tokom zagrevanja, iako je bio najavljen u startnoj postavi, pa je u poslednjem trenutku izostavljen iz tima u porazu od Toronto Reptorsa rezultatom 106-96.

Da stvar bude gora, mladi krilni igrač tima, Nikola Jović, doživeo je zabrinjavajuću povredu ruke koja je na prvi pogled uplašila ceo tim.

Naime, Srbin je proveo samo 12 sekundi na parketu kada je doživeo nešto jezivo. Ušao je Jović pod koš, ali je doživeo težak pad i odmah je bilo jasno da je u velikim bolovima.

Ukazana mu je pomoć na terenu, a u svlačionicu se uputio sa desnom rukom potpuno fiksiranom. Ipak, posle meča je trener Majamija Erik Spolstra imao ohrabrujuće vesti. Kaže – "izbegao je metak".

- Ludi Srbin! Nisam mogao da verujem da se smeje, smejao se.. Verovatno je video izraze na našim licima… -  rekao je Spolstra posle meča.

- Bio je to jako težak pad, ali izgelda da smo izbegli metak. Rasekao je lakat, krvario je. Ali, skener je negativan (nema preloma, prim.aut.), što je dobra stvar, ali biće otekline sigurno neko vreme. Uradili smo i MRI da budemo sigurni da je sve u redu, kosti su u redu, ali zbog jakog pada izubio je osećaj u ruci, ali ponavljam – izgleda da smo izbegli metak - zaključio je.

