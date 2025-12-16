ŽELJKO OBRADOVIĆ VEĆ DOBIO PONUDU! Bivši trener Partizana bi debelo mogao da naplati odlazak iz Srbije

Željko Obradović je krajem novembra ove godine odlučio da ode sa klupe Partizana.

FOTO: M. Vukadinović

U međuvremenu, pojavila se informacija da PAOK želi Obradovića na klupi, a ta priča ponovo je aktuelizovana - pišu Grci.

Aristotelis Mistakidis, novi vlasnik PAOK-a, ima velike planove za taj klub, a u njima je i proslavljeni stručnjak:

- Poruka je jasna: PAOK ne želi više samo da bude konkurentan – cilj je da ponovo postane glavni igrač. Ova investicija stvara pozitivan ambijent, temelje za dugoročan plan i osećaj stabilnosti koji je nedostajao poslednjih godina. Novi ambijent koji se gradi uliva nadu navijačima PAOK da klub ulazi u fazu preporoda, sa visokim ambicijama i jasnim ciljevima - piše portal "Sportdog".

Jasno je da PAOK ima velike planove i ambicije za budućnost, ali tek će se videti da li to podrazumeva i dolazak doskorašnjeg stratega crno-belih.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

