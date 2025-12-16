Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ VEĆ DOBIO PONUDU! Bivši trener Partizana bi debelo mogao da naplati odlazak iz Srbije

Новости онлине

16. 12. 2025. u 09:00

Željko Obradović je krajem novembra ove godine odlučio da ode sa klupe Partizana.

ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ВЕЋ ДОБИО ПОНУДУ! Бивши тренер Партизана би дебело могао да наплати одлазак из Србије

FOTO: M. Vukadinović

U međuvremenu, pojavila se informacija da PAOK želi Obradovića na klupi, a ta priča ponovo je aktuelizovana - pišu Grci.

Aristotelis Mistakidis, novi vlasnik PAOK-a, ima velike planove za taj klub, a u njima je i proslavljeni stručnjak:

- Poruka je jasna: PAOK ne želi više samo da bude konkurentan – cilj je da ponovo postane glavni igrač. Ova investicija stvara pozitivan ambijent, temelje za dugoročan plan i osećaj stabilnosti koji je nedostajao poslednjih godina. Novi ambijent koji se gradi uliva nadu navijačima PAOK da klub ulazi u fazu preporoda, sa visokim ambicijama i jasnim ciljevima - piše portal "Sportdog".

Jasno je da PAOK ima velike planove i ambicije za budućnost, ali tek će se videti da li to podrazumeva i dolazak doskorašnjeg stratega crno-belih.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?