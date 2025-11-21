PARTIZAN SE "ČUPA" PROTIV AKTUELNOG ŠAMPIONA EVROPE: Crno-beli dočekuju Fenerbahče u Evroligi
Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni aktuelnog šampiona Evrope ekipu Fenerbahčea u meču 12. kola Evrolige.
Partizan se nalazi na 17. mestu na tabeli Evrolige sa četiri pobede i sedam poraza, dok je Fenerbahče na devetoj poziciji sa učinkom 6-5.
Crno-beli su prošlo kolo doživeli neprijatan poraz od najgore ekipe Evrolige - Asvela, pa će sada pokušati protiv aktuelnog prvaka Evrope da stignu do pobede uz vetar u leđa sa tribina.
Trener Partizana Željko Obradović izjavio je da je Fenerbahče ekipa sa najvećim ciljevima i dometima.
"Istina je da su u nešto lošijem ritmu počeli Evroligu, ali igraju veoma dobro. Osnovna karakteristika im je to što su najbolji odbrambeni tim u Evroligi, najmanje poena primaju. Razlog su spoljni igrači koji imaju dobru visinu, sve rade u odbrani i menjaju sve. To je nešto za šta smo se spremali ove nedelje. Moramo da odigramo strpljivo i ne ulazimo u zamku brzopletih šuteva. Nadam se da ćemo biti na nivou da odigramo dobro protiv evropskog prvaka", rekao je Obradović.
Košarkaš Partizana Nik Kalates naveo je da očekuje tešku utakmicu protiv turske ekipe.
"Moramo da se vratimo. Imali smo bolnu utakmicu protiv Asvela. Moramo da pokažemo dobro lice, pred našim navijačima i da pobedimo. Bićemo spremni. Očekuju nas usponi i padovi tokom sezone. Nismo krenuli kako želimo, ali jedna pobeda može sve da promeni, ceo momentum", izjavio je Kalates.
