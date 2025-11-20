KALATES PRED FENERBAHČE: Nismo krenuli kako želimo, ali jedna pobeda može da promeni sezonu

KOŠARKAŠ Partizana Nik Kalates izjavio je danas da očekuje tešku utakmicu protiv Fenerbahčea u 12. kolu Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Svestan je iskusni plejmejker da "parni valjak" čeka veliki izazov protiv tima iz Istanbula.

- Biće teška utakmica, dočekujemo aktuelnog šampiona. Ali, moramo da se vratimo. Imali smo bolnu utakmicu protiv Asvela. Moramo da pokažemo dobro lice, pred našim navijačima i da pobedimo. Bićemo spremni - rekao je Kalates na konferenciji za medije.

Partizan se nalazi na 17. mestu na tabeli Evrolige sa četiri pobede i sedam poraza, dok je Fenerbahče na 10 poziciji sa učinkom 6-5.

- Biće uspona i padova. Nismo krenuli kako želimo, ali jedna pobeda može da promeni sezonu, ceo momentum. Počevši od sutra - istakao je Grk.

Košarkaš Partizana Džabari Parker naglasio je da je pred crno-belima veoma važna utakmica u Evroligi.

- Idemo korak po korak, da učimo na greškama. Ovo je prilika za naš novi dan, za novi početak. Da se vratimo na kolosek - naveo je američki košarkaš.

On se muči sa formom u dosadašnjem delu sezone.

- Igra je najvažnija, da počnemo na pravi način. Ovo je novi tim, potreban je period adaptacije. To je to. Naš učinak dovoljno govori, moramo da napredujemo. Sutrašnja utakmica mogla bi da bude prelomna tačka. Biće dobar izazov za nas - naveo je Parker.

Podsetimo, utakmica Partizan - Fenerbahče igra se u petak od 20.30 u "Beogradskoj areni".

