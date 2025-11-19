"SAN SVAKOG DETETA!" Bivši košarkaš Partizana Savo Drezgić o pozivu u reprezentaciju Srbije

Mladi košarkaš Mege, Savo Drezgić, našao se na širom spisku seniorske reprezentacije Srbije.

FOTO: FIBA.Basketball

Posle godinu dana provedenih na Univerzitetu Džordžija, talentovani plejmejker se odlučio na povratak u Srbiju.

- Čvrsto verujem da je dolazak u Megu najbolji mogući potez koji sam mogao da napravim. Već se pokazalo da je Mega jedan od najboljih klubova na svetu što se tiče razvoja mladih igrača. Svake godine klub izbaci nove talentovane igrače i odluka zaista nije bila teška. Bolji potez nisam mogao da napravim - kaže Drezgić za sajt Mege.

Savo Drezgić se našao na širem spisku seniorske reprezentacije Srbije za novembarski FIBA prozor i mečeve sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom.

- Osećaj je sjajan, definitvno san svakog deteta. To je tek početak i siguran sam da ću ubuduće biti deo reprezentacije ako nastavim da treniram i radim naporno - rekao je bivši košarkaš Partizana.

