Košarka

EVROLIGA SE CRVENI OD STIDA! Bruka i sramota šta je trener Valensije doživeo u Parizu (VIDEO)

Новости онлине

14. 11. 2025. u 12:23

Valensija je sinoć gostovala u Francuskoj i poražena je od Pariza u 11. kolu Evrolige 90:86, a zanimljivo je bilo posle meča.

Foto: Printskrin

Parzi je do pobede stigao serijom 11-0, iako je tri minuta pre kraja imao zaostatak od sedam poena. Posle meča je trener Valensije Pedro Martinez održao jednu od najkraćih konferencija ikada.

Delovao je Martinez prilično frustrirano kada je ušao u pred salu i održao je bizarnu konferenciju za medije.

 - Ovde? - upitao je Martines, pokazujući praznu salu za novinare i zatim je dodao: - Rezultat je 90:86 - ustao je i napustio salu.

Ovakva situacija kada je u pitanju obavezna konferencija za medije, kada čak i nema novinara u pres sali možda je i dobar pokazatelj intesovanja koje vlada za košarku u određenim državama koje su cilj projekta NBA Evrope, odnosno do košarkaške kulture.

Fudbal

