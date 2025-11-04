ZABIO IM NOŽ U LEĐA! Zagrlio je Nikolu Jokića, a onda osuo drvlje i kamenje po Denveru (VIDEO)

ZANIMLjIVO je bilo prethodne noći u Kolorado.

Denver je ugostio Sakramento pobedio 130:124. Nikola Jokić je odigrao poenterski najbolji meč u sezonu, ubacivši 34 poena. Međutim, posle meča se najviše pričalo o novom dolasku Rasela Vestbruka u Kolorado.

Bivši igrač Nagetsa, Rasel Vestbruk je bio najbolji u timu Sakramenta i meč završio sa 26 poena, 12 skokova i šest asistencija. Bio je silno motivisan da odigra dobro protiv bivše ekipe, a čelnici Denvera pred meč su mu posvetili video sećanja za sve ono što je uradio za Nagetse. Takođe, Vestbruk je uoči duela zagrlio Jokića i vodio prijateljski razgovor sa njim, te ništa nije slutilo da će posle utakmice stati pred kamere i žestoko udariti po čelnicima Denvera.

Nikola Jokic & Jamal Murray say hi to Russell Westbrook pregame🫂 pic.twitter.com/3GcAMJMBTQ — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 4, 2025

Rasel Vestbruk je otkrio kako su ga ljudi iz Denver Nagetsa naterali da se odrekne ugovora za narednu sezonu.

- Oni me nisu hteli nazad u Denveru. Neću da ostanem tamo gde sam nepoželjan - rekao je Vestbruk kada je objašnjavao novinarima zbog čega nije iskoristio "igračku opciju" i ostao u Koloradu, a potom je dodao:

Russell Westbrook on not returning to the Denver Nuggets:



“They didn’t want me back.”



…



“I don’t go anywhere I’m not wanted.”



On NOT picking up the player option:



“They told me not to.” pic.twitter.com/f4lno2Yutk — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 4, 2025

- Oni su mi rekli da to ne uradim!

Ipak, Vestbruk je imao reči hvale za navijače Nagetsa.

- Sjajno je bilo vratiti se ovde. Navijači su oduvek bili fantastični i pružali su mi neverovatnu energiju. Uvek sam im uzvraćao istom merom, izlazio sam na teren i takmičio se na visokom nivou svake večeri. Zaista sam zahvalan na ovacijama i cenim ih. Bilo je sjajno. Pretpostavljam da drugi ljudi nisu mislili tako - istakao je Vestbruk, pa se još jednom dotakao odlaska iz Kolorada:

- Svaki deo ovog putovanja za mene je uvek pozitivan uticaj. Uvek izvučem nešto pozitivno iz svega, bez obzira na to šta se desilo. Zahvalan sam što mogu da igram. To je jedna stvar koja je uvek pozitivna. Zahvalan sam što mogu da utičem na ljude sa kojima komuniciram, navijače, ljude koji rade oko arene, ljude koji cene mene i ono što jesam i šta donosim na sto. Poslovni deo toga je takav kakav je. Šta je, tu je - zaključio je Vestbruk.

