SRBIN JE SUROV! Nikola Jokić brutalnom partijom zgromio "srpski klub" (VIDEO)

KAKAV Jokić, strašan Jokić!

Foto AP

Još jedna nestvarna partija Srbina u NBA ligi. Nikola Jokić je zgromio klub koji smo nekada svi obožavali i čiji su dres nosili Predrag Stojaković i Vlade Divac, a kasnije i Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović.

Denver Nagetsi savladali su Sakramento Kingse rezultatom 130:124, a najbolji pojedinac meča, kao po običaju, bio je Nikola Jokić. Srbin je postavio rekord sezone po broju poena i ubacio je 34, a uz to imao je i čak 14 asistencija i sedam skokova.

Ovog puta Jokića su podržali Kris Braun sa 21, odnosno Eron Gordon sa 20 poena, a solidan je bio i Džamal Marej koji je ubacio 15. Sa druge strane, kod Kingsa su bolji od ostalih bili Rasel Vestbruk sa 26 poena, 12 skokova i šest asistencija, Demar Derozan je ubacio 19, a Denis Šruder 18.

Već od starta meča videlo se da će Denver ići na pobedu, te su Nagetsi prvu deonicu dobili sa 39:30. Na poluvreme su takođe otišli sa plus devet (72:63), dok su pred poslednju četvrtinu imali plus 11 (104:93). Pripretili su Sakramento Kingsi u četvrtoj četvrtini, prišli su na minus šest (110:104), ali je usledilo buđenje Nagetsa koji su brzo odbili taj napad i ušli u daleko mirniju završnicu i na kraju slavili sa 130:124.

Denver Nagetsi su trenutno peti na Zapadu sa skorom 4-2, dok su Sakramento Kingsi na poziciji 13 sa dva trijumfa i pet poraza. Jokić i ekipa naredni meč igraju u noći između srede i četvrtka (03.00) protiv Majamija na domaćem terenu.