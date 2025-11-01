DARKO SE BAŠ NE ŠALI: Rajakovićevi Reptorsi razbili Klivlend

Košarkaši Toronta pobedili su jutros u gostima Klivlend rezultatom 112:101 u meču NBA kupa.

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u timu Toronta, koji sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, bili su Ar-Džej Beret, Brendon Ingram i Džejminson Betl sa po 20 postignutih poena.

U redovima Klivlenda istakao se Ajvan Mobli sa 29 poena, dok je Deandre Hanter postigao 26.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su na svom terenu Nju Orleans sa 126:124.

Kavaj Lenard je bio najefikasniji u ekipi Klipersa sa 34 poena, dok je Džordan Pul postigao 30 poena za Nju Orleans.

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nije dobio priliku da zaigra za Kliperse.

Rezultati ostalih mečeva: Čikago-Njujork 135:125, Indijana-Atlanta 108:128, Filadelfija-Boston 108:109, Memfis-Los Anđeles Lejkersi 112:117, Finiks-Juta 118:96, Portland-Denver 109:107.

