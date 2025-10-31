Košarka

JASIKEVIČIJUS JE BAŠ LJUT: Izgledamo očajno, ne umemo da se nosimo sa uspehom koji smo postigli

Časlav Vuković

31. 10. 2025. u 22:52

FENERBAHČE, aktuelni šampion Evrope doživeo je katastrofalan poraz od Reala u Madridu (84:56). Ljut zbog izdanja svoje ekipe bio je trener tima iz Istanbula Šarunas Jasikevičijus.

ЈАСИКЕВИЧИЈУС ЈЕ БАШ ЉУТ: Изгледамо очајно, не умемо да се носимо са успехом који смо постигли

FOTO: Ata images

Litvanski stručnjak je posebno bio iznerviran igrom u prvom poluvremenu.

- Nismo danas na terenu uradili ništa što smo hteli. Bili smo užasni u prvom poluvremenu - rekao je Jasikevičijus i dodao:

- Iskreno, nije me briga za to kakvu smo košarku igrali jer nismo bili dobri. Nismo na terenu bili profesionalni sportisti. To me mnogo brine jer od kad je sezona počela mnogo pričamo o motivaciji. Kao da ne umemo da se nosimo sa uspehom koji smo do sada postigli. U ovom momentu na terenu izgledamo očajno. Igra će verovatno napredovati kako budu odmicali mečevi, ali ovo sada ne izgleda dobro - zaključio je bivši strateg Barselone.

Podsetimo, Fenerbahče posle osam kola ima učinak 3-5.

