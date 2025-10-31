JASIKEVIČIJUS JE BAŠ LJUT: Izgledamo očajno, ne umemo da se nosimo sa uspehom koji smo postigli
FENERBAHČE, aktuelni šampion Evrope doživeo je katastrofalan poraz od Reala u Madridu (84:56). Ljut zbog izdanja svoje ekipe bio je trener tima iz Istanbula Šarunas Jasikevičijus.
Litvanski stručnjak je posebno bio iznerviran igrom u prvom poluvremenu.
- Nismo danas na terenu uradili ništa što smo hteli. Bili smo užasni u prvom poluvremenu - rekao je Jasikevičijus i dodao:
- Iskreno, nije me briga za to kakvu smo košarku igrali jer nismo bili dobri. Nismo na terenu bili profesionalni sportisti. To me mnogo brine jer od kad je sezona počela mnogo pričamo o motivaciji. Kao da ne umemo da se nosimo sa uspehom koji smo do sada postigli. U ovom momentu na terenu izgledamo očajno. Igra će verovatno napredovati kako budu odmicali mečevi, ali ovo sada ne izgleda dobro - zaključio je bivši strateg Barselone.
Podsetimo, Fenerbahče posle osam kola ima učinak 3-5.
