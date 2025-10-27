"NEKI KAŽU I DA SAM LUD..." Bruno Fernando se oglasio nakon potpisa za Partizan

Grobari su jedva čekali da crno-beli potpišu centra, a to se i dogodilo u danu za nama. Bruno Fernando je novi košarkaš "parnog valjka", a sada se po prvi put oglasio od kako je zadužio Partizanov dres.

U prvom intervjuu za klupsku platformu Part+, reprezentativac Angole govorio je o svojim očekivanjima, adaptaciji, poznatim licima u timu, ali i o atmosferi koja ga je, kako kaže, odmah osvojila.

- Čuo sam mnogo sjajnih stvari o ovom klubu. O gradu, navijačima, atmosferi i svemu što dolazi uz to. Dobro se osećam, veoma sam uzbuđen što sam ovde - poručio je 27-godišnji centar, koji je u Partizan stigao iz madridskog Reala.

Ekipa Željka Obradovića dugo je tražila pojačanje na poziciji "petice", a Fernando bi trebalo da donese snagu, iskustvo i fizikalnost pod košem. Svestan je da ga očekuje period privikavanja, ali, kako kaže, to mu nije ništa novo.

- Adaptacija je sada postala normalna stvar, znaš? Kao kada dođe do trejda tokom sezone. Navikli smo na to. Mi smo profesionalci i naš posao je da se odmah prilagodimo i krenemo da igramo.

Novi centar crno-belih u svlačionici će sresti nekoliko poznatih lica – sa Sterlingom Braunom i Džabarijem Parkerom već je delio tim, dok poznaje i Šejka Miltona i Karlika Džounsa.

- Znam neke momke iz tima prilično dobro. Tokom karijere sam upoznao nekoliko njih. Bio sam u istom timu sa Sterlingom, pa sa Džabarijem u dva navrata, poznajem i Šejka i Karlika. Dobro je što ima poznatih lica, to pomaže. Video sam i kako su igrali tokom godina i kako su se uigravali, tako da se radujem što ću biti deo toga.

Fernando je objasnio da ga je u Beograd privukla prilika da igra više nego što je mogao u Realu, gde je bio u senci Valtera Tavaresa i Usmana Garube, ali i strast navijača Partizana, koja je, kako kaže, posebna.

- Za mene je najvažnije da ponovo pronađem radost u igri, da uživam u košarci. Mislim da su ovaj klub i ovaj grad prava prilika za to. Mislim da će mi ova atmosfera i navijači mnogo pomoći da se uklopim i da se vratim na nivo na kom znam da mogu da igram.

O svom stilu igre i ulozi koju očekuje, Fernando je bio jasan.

- Ja sam igrač koji želi da pomogne timu da pobeđuje na bilo koji mogući način. U odbrani, u zaštiti reketa ili u napadu, kad dobijem šansu da napravim razliku. Igraću onako kako trener bude video moju ulogu na terenu. Sa atmosferom koju imamo ovde, mnogo energije će doći do nas i to je prirodna stvar. Igranje pred navijačima budi energiju u nama, tu vatru koja se tu nalazi. Jedva čekam da to osetim na terenu i jako sam uzbuđen što sam ovde.

Govorio je i o prethodnim iskustvima u NBA ligi i Real Madridu, rekavši da mu je sve to pomoglo da sazri kao igrač i profesionalac.

- Real je sjajan klub, velika organizacija. Možda i najbolji u Evropi. Zahvalan sam im na svemu, mnogo mi znači, bilo je to divno iskustvo. Postoje zahtevi koji idu uz to, zahtev da se pobeđuje u svemu u čemu učestvuješ i to je isto ono čemu se i ovde teži.

Fernando je dodao da o Beogradu zna dosta zahvaljujući bivšem saigraču Bogdanu Bogdanoviću, koji mu je, kako kaže, mnogo pričao o Srbiji i navijačkoj strasti.

Na kraju, 27-godišnjak je otkrio i deo svoje ličnosti van terena.

- Van terena sam uglavnom miran tip, dosta ozbiljan. Neki kažu i da sam lud. To sve zavisi od nivoa bliskosti koju imam sa ljudima. Mislim da bi moji najbliži prijatelji rekli da sam lud, ali bih rekao i da sam neko ko voli da bude kod kuće, pogotovo kad se vratim sa treninga. Volim da se opustim, da igram video igrice. Košarka, kuća i druženje sa prijateljima.

