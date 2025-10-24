A NJEGA NIKO NI DA POMENE! Vlade Đurović otkrio "čoveka iz senke" zbog koga Zvezda gazi Evroligom

BIVŠI proslavljeni košarkaški trener Vlade Đurović je kao i obično analizirao Zvezdin trijumf nad Baskonijom (90:72) u studiju TV arena sport.

STAV Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

- Zvezda je u prvih pet minuta odigrala najboljih pet minuta u napadu od kada je došao Obradović. Lopta je tekla, svi su pipnuli loptu, u svakom napadu, ma milina. Ali, rezultat 17:13, veliki promet i mala zarada. Ovi su sve vreme igrali na ivici faula, i psihološki i taktički su odbro pripremili utakmicu. U drugoj četvrtini, razigrali su se Luvavu i Dijalo, a Moneke i Nvora opet veliki promet i mala zarada, krenulo je onako kako ne treba. Poluvreme je bilo izgubljeno. Zvezda još uvek ne može sa pola snage da dobije nekoga, mora da uđe u tuču. Mnogo je mekano igrala - počeo je Đurović i nastavio:

- Dobrić i Kalinić su podigli agresivnost u nastavku, pridružila su se ostala trojica i počelo je da ide sve kako treba. Malo se i Jago vratio, dao je dve trojke, on je doneo 13 razlike koji su odliučili, ali sa šutem Zvezda ne stoji baš najbolje. Odželej nije mnogo pokazao, onakva snaga, mora više skokova i prodora. Svaki put kada je Motiejunas bio u igri, Zvezdina igra je bila bolja i tečnija, iznuđivao je i faulove'', objasnio je Đurović.

Foto arhiva VN

Zatim je tokom razgovora želeo da posebno istakne i Zvezdinog pomoćnog trenera Milana Minića, koji je nedavno stigao u stručni štab Saše Obradovića.

- Malo je u medijima ispraćen dolazak Milana Minića. On ima ogromno iskustvo. Došao je kao savetnik, tih je i miran, deluje iz drugog plana, ali košarku ima u malom prstu. On može da smiri situaciju, govori dobro engleski, vidim i način kako čestita igračima, kako mu se igrači obraćaju i već je stekao autoritet. Njegov dolazak je prošao nezapaženo, ali je idealan za ono što je Saši Obradoviću potrebno' - uverava Đurović.