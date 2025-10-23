ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
Posle rokada u muškoj reprezentativnoj košarci gde je Dušan Alimpijević nasledio Svetislava Pešića i u ženskom nacionalnom timu dolazi do promena.
Košarkašice Srbije uskoro će dobiti novog selektora, pošto je Marina Maljković odlučila da napusti klupu Srbije.
Odluka o prekidu saradnje doneta je nakon dužih razgovora i razmatranja narednih planova reprezentacije, prenosi "BHbasket".
Navodno, Marina se zahvalila igračicama i saradnicima na zajedničkom radu i rezultatima koje su zajedno ostvarili.
Tokom njenog mandata, naša ženska košarkaška reprezentacija izrasla je u pravu evropsku silu. Vodila je Srbiju do evropskog zlata u Budimpešti 2015. godine, bronze na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, bronze na EP u Beogradu 2019. i zlata na Eurobasketu u Španiji 2021. godine.
Međutim, na poslednjem Evropskom prvenstvu, koje je održano u junu 2025. godine. naša reprezentacija učešće je završila bez ostvarene pobede. Tri poraza u grupi i eliminacija već nakon prve faze takmičenja.
Podsetimo, Maljkovićeva je pre nekoliko meseci preuzela seniorski tim Crvene zvezde, sa ciljem da najtrofejniji ženski košarkaški klub vrati u Evroligu. Nisu uspele crveno-bele da prođu kvalifikacije za najelitnije takmičenje, ali u Evrokupu ove sezone beleže sjajne rezultate.
