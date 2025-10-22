NOVI PORAZ REALA: Madriđani nakon poraza od Zvezde doživeli još jedan neuspeh u Beograd
Košarkaši Makabija pobedili su Real Madrid u "Pioniru" u 6. kolu Evrolige sa 92:91.
Real je posle drugog uzastopnog poraza u Beogradu na skoru 3-3, dok je Makabi na 2-4.
Mario Hezonja je sa 24 poena bio najefikasniji u Realu, Trej Lajls je dao 16, Fakundo Kampaco 14 poena, Usman Garuba 12, a Teo Maledon 11.
Makabi je vodio tokom celog meča, a krajem treće deonice je imao plus 11 - 76:65. Real je do kraja treće četvrtine napravio seriju 9:0 i tako se u potpunosti vratio u utakmicu.
U poslednji minut ušlo se rezultatom 89:89 iako je dva ipo minuta pre kraja Makabi vodio 88:82.
Kampaco 25 sekundi pre kraja pogađa oba slobodna bacanja. Voker zatim promašuje šut za tri poena, ali Makabi je ponovo osvojio posed, a Blat četiri sekunde pre kraja pogađa trojku za pobedu.
