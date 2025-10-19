LEP GEST IZ MALAGE: Unikaha ne zaboravlja Tajsona Kartera, pružila mu podršku! (VIDEO)

UNIKAHA ne zaboravlja bivše igrače. To je pokazao izuzetno lep gest posvećen sadašnjem košarkašu Crvene zvezde Tajsonu Karteru koji ima problem sa plućnom embolijom.

FOTO: M. Vukadinović

Igrači tima iz Malage su na utakmicu sa Barselonom u ACB ligi izašli sa majicama sa njegovim likom na kojim je pisalo: "Ostani jak".

Karter je za Unikahu igrao od 2022. do 2025. godine i prošle sezone bio je jedan od najzaslužnijih što je ova ekipa osvojila FIBA Ligu šampiona.

Amerikanac je ovog leta stigao na Mali Kalemegdan i pokazao je da će biti veliko pojačnje, ali pomenuti problem ga je odvojio sa terena.

On je na tri utakmice Evrolige prosečno beležio 14,7 poena, 2,7 skoka i 2,3 asistencije po meču.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć