NOVI PORAZ BUDUĆNOSTI U EVROKUPU: Turk Telekom stigao do prve pobede u sezoni

Košarkaši Budućnosti poraženi su od ekipe Turk Telekoma u trećem kolu Evrokupa rezultatom 79:72.

Foto: Pixabay

Turk Telekom je upisao prvu pobedu u Evrokupu u ovoj sezoni, dok je Budućnost upisala drugi poraz.

Kod pobedničke ekipe Marko Simonović je bio najefikasniji sa 15 poena, Kajl Olmen je imao jedan poen manje, dok je dvocifren bio još i Benkston sa deset poena.

U ekipi Andreja Žakelja, najbolji je bio Skajler Mejks sa 21. poenom, po deset za Tanaskovića i Ferela.