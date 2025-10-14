Košarka

NOVI PORAZ BUDUĆNOSTI U EVROKUPU: Turk Telekom stigao do prve pobede u sezoni

Filip Milošević

14. 10. 2025. u 20:37

Košarkaši Budućnosti poraženi su od ekipe Turk Telekoma u trećem kolu Evrokupa rezultatom 79:72.

НОВИ ПОРАЗ БУДУЋНОСТИ У ЕВРОКУПУ: Турк Телеком стигао до прве победе у сезони

Foto: Pixabay

Turk Telekom je upisao prvu pobedu u Evrokupu u ovoj sezoni, dok je Budućnost upisala drugi poraz.

Kod pobedničke ekipe Marko Simonović je bio najefikasniji sa 15 poena, Kajl Olmen je imao jedan poen manje, dok je dvocifren bio još i Benkston sa deset poena. 

U ekipi Andreja Žakelja, najbolji je bio Skajler Mejks sa 21. poenom, po deset za Tanaskovića i Ferela. 

