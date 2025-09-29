"MIKA MURINEN JE LUD"! Finski reprezentativac šokirao navijače Partizana
KAO bomba odjeknula je vest da Mika Murinen oblači crno-beli dres.
Pored mnogih ponuda iz Evrope, pa čak i NBA mladi Finac je izabrao Partizan i Željka Obradovića što je iznenadilo i njegovog saigrača iz reprezentacije Sašu Salina, koji je isto gradio karijeru preko regionalne lige, ali u dresu Olimpije.
- Iskreno, pozitivno sam iznenađen. Pogotovo ako uzmemo u obzir šta ga je čekalo u SAD, odlučio je da dođe u Evropu, ali izborom Partizana napravio je dobru stvar za sebe. Znam kakva će škola to biti za njega, biće sa velikim profesionalcima, plus će kraj sebe imati Željka Obradovića. Biće to sjajna stvar za njega. Ne bih rekao da je ovim potezom rizikovao, ali je svakako napravio veliki korak u karijeri i mnogo sam srećan zbog njega - rekao je Salin u razgovoru za "Mocart sport".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Imao je kapiten Finske i zanimljiv savet za daleko mlađeg kolegu.
- Rekao sam mu da su Srpkinje jako lepe - smeje se Salin i nastavlja:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Ipak, odgovorio mi je odmah da ima devojku i da je srećan u vezi. To takođe jako poštujem kod njega. Ako ćemo iskreno, kada mi je rekao da ide u Partizan samo sam mu odgovorio: 'Jeb**o, sjajno'. Baš sam srećan zbog njega".
Na pitanje kojom rečju bi opisao Miku, Salin je odgovorio:
- Definitivno bih rekao "lud" (smeh). Ali, naravno, pozitivno lud. Verujem da će navijači i saigrači to brzo uvideti, lično mnogo volim njegov karakter i pojavu, njegov će mentalitet prijati mnogima koji ga budu gledali - poručio je iskusni as.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
KREĆE ONO PRAVO: Košarkaši Partizana otputovali u Dubai
28. 09. 2025. u 15:59
DUBAI SE POJAČAO PRED PARTIZAN: Aktuelni šampion Evrolige stigao u Emirate
28. 09. 2025. u 13:17
RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto
NAJVEĆI derbi vikenda u Italiji odigraće se u nedelju uveče na „San Siru“, gde će Milan ugostiti aktuelnog šampiona Napoli (20.45). Ovo je sudar dva ozbiljna konkurenta za Skudeto, a iako je tek početak sezone, utakmica može dosta reći o ambicijama i snagama oba tima.
28. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 18:54
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)