"MIKA MURINEN JE LUD"! Finski reprezentativac šokirao navijače Partizana

KAO bomba odjeknula je vest da Mika Murinen oblači crno-beli dres.

FOTO: FIBA.Basketball

Pored mnogih ponuda iz Evrope, pa čak i NBA mladi Finac je izabrao Partizan i Željka Obradovića što je iznenadilo i njegovog saigrača iz reprezentacije Sašu Salina, koji je isto gradio karijeru preko regionalne lige, ali u dresu Olimpije.

- Iskreno, pozitivno sam iznenađen. Pogotovo ako uzmemo u obzir šta ga je čekalo u SAD, odlučio je da dođe u Evropu, ali izborom Partizana napravio je dobru stvar za sebe. Znam kakva će škola to biti za njega, biće sa velikim profesionalcima, plus će kraj sebe imati Željka Obradovića. Biće to sjajna stvar za njega. Ne bih rekao da je ovim potezom rizikovao, ali je svakako napravio veliki korak u karijeri i mnogo sam srećan zbog njega - rekao je Salin u razgovoru za "Mocart sport".

Imao je kapiten Finske i zanimljiv savet za daleko mlađeg kolegu.

- Rekao sam mu da su Srpkinje jako lepe - smeje se Salin i nastavlja:

- Ipak, odgovorio mi je odmah da ima devojku i da je srećan u vezi. To takođe jako poštujem kod njega. Ako ćemo iskreno, kada mi je rekao da ide u Partizan samo sam mu odgovorio: 'Jeb**o, sjajno'. Baš sam srećan zbog njega".

Na pitanje kojom rečju bi opisao Miku, Salin je odgovorio:

- Definitivno bih rekao "lud" (smeh). Ali, naravno, pozitivno lud. Verujem da će navijači i saigrači to brzo uvideti, lično mnogo volim njegov karakter i pojavu, njegov će mentalitet prijati mnogima koji ga budu gledali - poručio je iskusni as.

