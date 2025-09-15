STRAŠNO NBA POJAČANJE NEĆE U ZVEZDU! Crveno-beli ostali kratkih rukava

U jednom trenutku delovalo da je Crvena zvezda na pragu velikog pojačanja, ali je Amerikanac odustao od ideje da dođe u Beograd.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, bivši saigrač našeg Nikole Jokića u Denver Nagetsima, Našon Bouns Hajland bio je ovog leta "viđen" kao potencijalno pojačanje Zvezde, ali...

Hajland je i prošle sezone nastupao za Minesotu, istina, najviše u Razvojnoj ligi, pa se činilo da mu sledi selidba u Evropu, gde se Zvezda spominjala kao potencijalna destinacija.

Tim pre što su Timbervulfsi jedini bili dovođeni u vezu sa kreativnim šuterom koji, istini za volju, ne može da se pohvali sjajnom odbranom - tim pre što su zbog njegove konstitucije maltene svi direktni NBA rivali bili snažniji od njega.

Ipak, daleko da u Zvezdi tuguju zbog ovakvog epiloga.

Na Mali Kalemegdan su ovog leta stigli:

Ebuka Izundu (Galatasaraj), Čima Moneke (Baskonija), Semi Odželej (Valensija), Stefan Miljenović (Mega), Tajson Karter (Unikaha), Džordan Nvora (Efes), Ognjen Radošić (Igokea), Hasijel Rivero (Makabi Tel Aviv), Filip Škobalj (NCAA), uz povratak Uroša Plavšića sa pozajmice u Bešiktašu, pa uz neke od "starosedelaca" ambicije crveno-belih ponovo su izuzetno visoke.

Hajland će nastaviti da uveseljava američku publiku, bilo u prvom ili razvojnom timu Minesote, a "delije" će gledati i bodriti neke druge košarkaše.



Inače, 25-godišnji američki bek koji je ostao veran Timbervulfsima, je 2021. godine izabran kao 26. pik u prvoj rundi NBA drafta od strane Denvera. Pored Nagetsa, igrao je i za Los Anđeles Kliperse i Minesotu.



Hajland je u karijeri odigrao ukupno 186 utakmica u NBA ligi, a prosečno je beležio 9,5 poena, 2,6 asistencija i 2,2 skoka po meču.





