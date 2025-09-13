KENAN ODUŠEVIO "DELIJE": Najbolji navijači, izvlače najbolje iz mene

AJZEA Kenan je jedan od igrača iz prethodne sezone ostao u klubu. On ne krije da uživa u Beogradu.

FOTO: EPA

Iskusni Amerikanac je imao posebne reči za navijače koji na svim utakmicama prave odličnu atmosferu.

- Neverovatan klub, neverovatna organizacija i navijači... najbolji navijači. Ljubav i posvećenost koju imaju je neverovatna. Za njih to nije samo košarka, to je život ili smrt. Zbog njih se borimo jer im je to u krvi. U Evroligi je sve mnogo drugačije nego u NBA – ono što navijači rade ovde, tamo ne možeš da vidiš. To izvlači najbolje iz mene. Ako igraš u Evropi, moraš da igraš za Zvezdu ili protiv Zvezde, da bi osetio tu strast - rekao je Kenan gostujući u jednom podkastu.

Istakao da dok je igao u domovini nije mnogo razmišljao o dolasku u Evropu.

- Nikada nisam mislio da ću igrati u Evropi, ali ovde se igra sjajna košarka. Naravno, nije svuda isto, nisu sve lige dobre i lepe, ali u Evroligi je vrhunski nivo. Pravila su drugačija, više je sistema, moraš da čitaš igru.

Ne krije da mu život u Beogradu prija.

- Uvek kažem svima – uživaj u kulturi, upoznaj ljude, probaj hranu. Ljudi su divni i to mnogo znači. Kada odem u tržni centar, osećam se kao Lebron ili Stef Kari, posebno zbog dece koja mi pokazuju ogromnu ljubav. Zahvalan sam na tome - zaključio je Kenan.

Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra 30. septembra protiv Olimpije Milano na startu Evrolige.

