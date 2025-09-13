"OBEĆAO SAM ČOVIĆU..." Pešić: Došlo je vreme da se pronađe novi selektor
SELEKTOR košarkaša Srbije Svetislav Pešić rekao je da je došlo vreme da se nađe novi selektor i da je obećao predsedniku Košarkaškog Saveza Srbije Nebojši Čoviću da će mu pomoći u izboru njegovog naslednika na klupi.
- Došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli. Obećao sam predsedniku Čoviću da ću da ispunim do kraja ulogu koju mi je dodelio u izboru novog selektora - rekao je Pešić za "Politiku".
Pešiću mandat na klupi ističe 30. septembra. Na klupu Srbije Pešić je u drugom mandatu seo 2021. godine posle neodlaska reprezentacije na Olimpijske igre u Tokiju.
Na Evropskom prvenstvu 2022. eliminisan je u osmini finala od Italije, na Svetskom prvenstvu 2023. je osvojio srebro, a 2024. bronzu na Olimpijskim igrama.
Na tekućem Evropskom prvenstvu Srbija je pod njegovim vođstvom eliminisana u osmini finala od Finske. U prvom mandatu, kao selektor tadašnje Jugoslavije, Pešić je bio evropski prvak 2001. i svetski prvak 2002.
(Tanjug)
