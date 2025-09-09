SIPAHI PROGOVORIO O SRBIJI: Iznenadilo me je, ali možda bismo i mi završili takmičenje
TURSKA će igrati u polufinalu Evropskog prvenstva, a posle pobede nad Poljskom (91:77) utiske je izneo Kenan Sipahi, koji se tokom obraćanja dotakao i Srbije.
Košarkaš Bahčešehira je najpre istakao da on i saigrači ne razmišljaju o zlatu, već idu korak po korak.
- Igramo dobro, danas mnogo bolje nego protiv Švedske. Ostale su nam još dve utakmice do cilja i to je naša šansa. Razmišljamo o zlatu, ali ne želimo da pričamo unapred – idemo korak po korak - rekao je Sipahi nakon utakmice.
O ispadanju Srbije je naglasio da svima može da se desi.
- Iznenadilo me je, kao i sve ostale. Ne previše... Francuska je izgubila od veoma dobre Gruzije, ali veće iznenađenje je ispadanje Srbije. Može to svima da se desi. I mi smo se mučili sa Švedskom, a da smo igrali na taj način protiv Finske, možda bismo i mi završili takmičenje - zaključio je ovaj 30-godišnjak rođen u Prištini.
