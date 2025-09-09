Košarka

SIPAHI PROGOVORIO O SRBIJI: Iznenadilo me je, ali možda bismo i mi završili takmičenje

Časlav Vuković

09. 09. 2025. u 20:39

TURSKA će igrati u polufinalu Evropskog prvenstva, a posle pobede nad Poljskom (91:77) utiske je izneo Kenan Sipahi, koji se tokom obraćanja dotakao i Srbije.

СИПАХИ ПРОГОВОРИО О СРБИЈИ: Изненадило ме је, али можда бисмо и ми завршили такмичење

FOTO: Profimedia

Košarkaš Bahčešehira je najpre istakao da on i saigrači ne razmišljaju o zlatu, već idu korak po korak.

- Igramo dobro, danas mnogo bolje nego protiv Švedske. Ostale su nam još dve utakmice do cilja i to je naša šansa. Razmišljamo o zlatu, ali ne želimo da pričamo unapred – idemo korak po korak - rekao je Sipahi nakon utakmice.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

O ispadanju Srbije je naglasio da svima može da se desi.

- Iznenadilo me je, kao i sve ostale. Ne previše... Francuska je izgubila od veoma dobre Gruzije, ali veće iznenađenje je ispadanje Srbije. Može to svima da se desi. I mi smo se mučili sa Švedskom, a da smo igrali na taj način protiv Finske, možda bismo i mi završili takmičenje - zaključio je ovaj 30-godišnjak rođen u Prištini.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!
Fudbal

15 10

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Engleske u kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026, a više od konačanog rezultata, 0:5, brine apsolutna bezopasnost srpskog nacionalnog tima, koji je usled ovog poraza došao na osam bodova zaostatka za selekcijom "gordog albiona". A kako samo pobednik grupe ide direktno na Mundijal, naši će izgleda tamo moći samo ako izbore drugo mesto, a potom, kroz nimalo naivan baraž, da potraže svoju šansu da se ipak nađu na najvećoj smotri najvažnije sporedne stvari na svetu.

09. 09. 2025. u 22:37 >> 22:38

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 27

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

09. 09. 2025. u 17:29 >> 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA