Košarka

"BILO JE PROBLEMA OKO SUĐENJA, ALI SAMI SMO KRIVI..." Nikola Vučević nakon poraza Crne Gore od Velike Britanije i ispadanja sa Evrobasketa

Filip Milošević

03. 09. 2025. u 15:25

Košarkaš Crne Gore Nikola Vučević izjavio je danas da je njegov tim napravio mnogo grešaka na meču protiv Velike Britanije na Evropskom prvenstvu u Tampereu.

БИЛО ЈЕ ПРОБЛЕМА ОКО СУЂЕЊА, АЛИ САМИ СМО КРИВИ... Никола Вучевић након пораза Црне Горе од Велике Британије и испадања са Евробаскета

FOTO: FIBA.Basketball

Košarkaši Crne Gore su eliminisani sa EP, pošto su u meču petog kola grupe B u Tampereu poraženi od Velike Britanije rezultatom 89:83.

- Bilo je problematičnih situacija oko suđenja, ali sami smo krivi. Mnogo grešaka smo napravili, pogotovo u odbrani. Oni su igrali sjajno, pogotovo Nelson i Jeboa, ali smo im dosta toga i dozvolili. Za ovakav meč previše. Nismo imali fokus, iako smo se borili. Nismo uspeli da prelomimo meč - izjavio je Vučević za TVCG.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Vučević je na meču protiv Velike Britanije zabeležio 31 poen, 11 skokova i sedam asistencija. Ovo je bio poslednji meč Vučevića u dresu reprezentacije Crne Gore.

- Hvala svima koji su bili uz mene, tu sam od kadetskog uzrasta. Hvala saigračima, bilo je lepo druženje i van terena, to ostaje zauvek. Bilo je i lepih momenata na SP - zaključio je Vučević.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Crna Gora i Velika Britanija su takmičenje završile sa skorom 1/4, a u osminu finala EP se plasirala Švedska, koja ima 1/3 i danas igra protiv Litvanije.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!