"BILO JE PROBLEMA OKO SUĐENJA, ALI SAMI SMO KRIVI..." Nikola Vučević nakon poraza Crne Gore od Velike Britanije i ispadanja sa Evrobasketa
Košarkaš Crne Gore Nikola Vučević izjavio je danas da je njegov tim napravio mnogo grešaka na meču protiv Velike Britanije na Evropskom prvenstvu u Tampereu.
Košarkaši Crne Gore su eliminisani sa EP, pošto su u meču petog kola grupe B u Tampereu poraženi od Velike Britanije rezultatom 89:83.
- Bilo je problematičnih situacija oko suđenja, ali sami smo krivi. Mnogo grešaka smo napravili, pogotovo u odbrani. Oni su igrali sjajno, pogotovo Nelson i Jeboa, ali smo im dosta toga i dozvolili. Za ovakav meč previše. Nismo imali fokus, iako smo se borili. Nismo uspeli da prelomimo meč - izjavio je Vučević za TVCG.
Vučević je na meču protiv Velike Britanije zabeležio 31 poen, 11 skokova i sedam asistencija. Ovo je bio poslednji meč Vučevića u dresu reprezentacije Crne Gore.
- Hvala svima koji su bili uz mene, tu sam od kadetskog uzrasta. Hvala saigračima, bilo je lepo druženje i van terena, to ostaje zauvek. Bilo je i lepih momenata na SP - zaključio je Vučević.
Crna Gora i Velika Britanija su takmičenje završile sa skorom 1/4, a u osminu finala EP se plasirala Švedska, koja ima 1/3 i danas igra protiv Litvanije.
