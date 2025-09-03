E, PA OVAKO! Iskusni treneraki vuk otkrio kako će Srbija razbiti Tursku

Košarkaška reprezentacija Srbije u sredu od 20.15 igra ključnu utakmicu protiv Turske i direktnoj borbi za prvo mesto u grupi "A" na Eurobasketu ovog leta.

FOTO: FIBA.Basketball

Ako Srbija pobedi Tursku čeka je, barem na papiru, lakši kostur u nokaut fazi turnira... U slučaju poraza, Srbija može da udari na Finsku i Laurija Markanena, ali "O tom potom" - biće vremena i za kalkulacije nakon Turske.

Srbija mora da obrati pažnju na snagu Turske selekcije koja je oličena u Alperenu Šengunu, mladom NBA centru koji žari i pali na ovogodišnjem Eurobasketu.

Šengun je nakon četiri odigrana meča u Rigi u samom vrhu statističke lestvice, sa 20 poena u proseku, 8.8 skokova i 6.5 asistencija - za 28 minuta na parketu.

Da će biti teško protiv Turske, biće sigurno, ali Srbija ima najboljeg košarkaša na svetu u liku i delu Nikole Jokića, pa treba očekivati da "džoker" u mali džep stavi i tzv. "bejbi Jokića" - Alperena Šenguna.

A potez Svetislava Pešića da igra sa dvojicom Nikola u petorci Jokićem i Milutinovom je sa oduševljenjem prihvatio i Vlade Đurović, koji smatra da je to tajni adut "orlova" sa kojim možemo da napravimo mnogo na Evrobasketu.

- Meni se čini da počinje napade iz rogova, obojica su na visokom postu i mnogo treba da se Milutinov spusti, a Jokić ostane. Po mom mišljenju, Jokić je četvorka. To igra i u Denveru, najbolji je plejmejker sa četvorke. Milutinov bi se nadavao poena i čak zakucavanja. Ti si odmah počeo "A kako će da čuvaju njihovu četvorku koja se izvlači?". Kao što je Porzingis, pa nismo imali problema. Ima li koji bolji šuter u Turskoj od Porzingisa? Neka oni misle kako će nas da čuvaju, o tome se radi. Jokić gore na penalu, da ne mogu mnogo da ga udvajaju, Milutinov dole da drži jednog na leđima. Ako mu se da lopta na vreme, Jokić to zna, vrlo je teško. Faul ili koš. Ako idu da ga udvajaju, Jokić pogađa sa penala ili čak trojke Vidim da je Lončar potpuno protiv toga, ja bih da se neki periodi igraju tako - njih dvojica - rekao je stručni kosutant Arena sporta.

STAV Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

Đurović tvrdi da bi naš napad u tom slučaju bio nezaustavljiv. Jokić bi mogao da igra protiv svog čuvara ko god da je na parketu u tom trenutku, dok bi drugi centar Srbije - Milutinov ili Petrušev kao petica - imao prednost u odnosu na krilnog centra koji bi ga čuvao.

- Zašto ne mogu da igraju dva centra? Nekad je moglo, a sada je to kao kao katastrofa, dva centra, nepokretni... Đavola, malo gledamo i kako će oni nas da brane. Ako oni stave "tanku" četvorku, šta će taj? A ovaj što je spor i visok, Jokić može njega da prođe. Skok će nam ubedljivo biti jači. Ja sam za tu kombinaciju, ali ne iz rogova. Oni treba stalno da budu haj-lou. Mislim da bi to bilo vrlo efektivno.

Iskusni stručnjak je podsetio na Denver i kako Jokić podstiče Gordona da bude klasična petica u određenim napadima.

- Gordon u Denveru postiže 15-20 poena, pa i više. On da igra u Šarlotu, ne bi prebacivao 10. Zašto prebacuje? Zato što igra Jokić četvorku, a on peticu, ubaci se dole. Mislim da to može da igra i Milutinov. Sto odsto! Jedan nek bude na niskom postu, jedan na visokom - to je Jokić. Da vidimo onda kako će da brane. To kako Jokić može da doda ne može ni Šej Gildžes-Aleksander, nije mogao Medžik Džonson tako da dodaje.